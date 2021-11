Cote d'Ivoire: Remise de diplôme, « « Peace Éducation Training - Développer la paix en Côte d'Ivoire grâce à l'éducation à la culture de la paix

La cérémonie de remise de diplôme, Peace Éducation Training (PET) s'est tenue en ligne, le 13 octobre 2021, à l'école secondaire moderne Bocanda.

Trois enseignants, dont le directeur du lycée moderne Bocanda et l'équipe d'éducation à la paix de HWPL France, ont été suivis à travers le programme de formation d'éducateur à la paix de HWPL. En effet, ayant terminé leur formation depuis le mois de juillet, ces éducateurs mettront en application les différentes notions du programme et les inculqueront aux élèves des classes régulières de l'établissement secondaire.

La formation d'éducateur à la paix est un programme réalisé par HWPL (Heavenly World Peace Restoration of light), une ONG qui œuvre pour la paix et la cessation des guerres. Ce programme consiste en l'étude de 12 leçons mettant en avant les valeurs représentatives de paix notamment : la considération, la tolérance, l'harmonie, le respect des différences et bien d'autres encore. Le but de ces enseignements est de créer des messagers de paix et d'offrir un monde harmonieux pour les générations futures.

L'un des participants monsieur Samake Ali, professeur d'histoire et de géographie au lycée moderne de Bocanda en Côte d'Ivoire, a déclaré : « Je crois que la notion qui m'a le plus touché, était la notion qui parlait de ma valeur et de l'influence de l'individu. Je crois que tout part de ces deux éléments. C'est là qu'il faut connaître ma valeur pour pouvoir connaître la valeur des autres. Et c'est quand nous connaissons la valeur des autres que nous pouvons demander pardon, nous pouvons dire merci et que nous pouvons les respecter et considérer ce qu'ils ont fait pour nous. Ces notions sont donc très importantes parce qu'elles sont les bases de toutes les autres notions. »

A cet effet, HWPL continue de travailler ardemment en enseignant ce programme tout en espérant un réel changement. De plus, le responsable de l'équipe d'éducation à la paix de HWPL France a déclaré : « L'objectif de l'éducation à la paix en Côte d'Ivoire est de mettre en œuvre les leçons inculquées au niveau national. Cet objectif ne peut être atteint qu'en éduquant les nouvelles générations à la paix afin qu'elles deviennent des messagers capables de transporter cette paix autour d'elles. Nous espérons que l'éducation à la paix pourra faire de la Côte d'Ivoire une terre de paix. »

Pendant ce temps, HWPL mène un programme d'éducation à la paix avec l'école IESA (International English School of Abidjan) en Côte d'Ivoire jusqu'en fin 2022 et a signé des protocoles d'ententes avec l'école primaire privée d'Anyama et l'école l'Elite. HWPL prévoit également de former des éducateurs à la paix de plusieurs autres écoles du pays à partir de 2022.