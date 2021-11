Afrique: Mondial 2022 - Zone Afrique - Cameroun - Côte d'Ivoire, victoire impérative pour les Lions

Si le Cameroun veut disputer le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2022, il doit battre obligatoirement la Côte d'Ivoire dans ce face à face de ce mardi soir (19H).

Tout autre résultat qu'une victoire sonnerait l'élimination des Lions Indomptables camerounais puisqu'ils se retrouveraient deuxième du groupe D, derrière la Côte d'Ivoire.

En effet, ce match entre ivoiriens et camerounais sera l'un des matchs les plus suivis de cette dernière journée des éliminatoires du mondial 2022. La cause, ce sont deux grandes nations africaines de football avec un palmarès et une longévité qui ne sont plus à présenter. Mais un seul pourra continuer l'aventure pour le dernier tour des qualifs du Mondial 2022. Avant ce choc, un point sépare les deux équipes et l'avantage est à la Côte d'Ivoire, 1 er avec 13 points tandis le Cameroun totalise 12 points et pointe à la 2e place. Une situation qui met la pression sur le dos des camerounais devant leur public.

L'avantage du public

Pour cette finale du groupe D, le tirage au sort à décider que le Cameroun reçoive son homologue ivoirien pour cette 6e et dernière journée. Et pour soutenir leur équipe, 25.000 supporters ont été autorisés à être présents au stade Japoma de Douala. Un élément important, quand on connait l'apport du 12e homme et la ferveur des fans camerounais. Alors, le public camerounais réussira-t-il à pousser leur équipe à la victoire finale face à des ivoiriens, qui ont simplement besoin d'un match nul pour accéder au tour suivant ?

La Côte d'Ivoire à un point du prochain tour

En battant le Cameroun à domicile 2 buts à 1 le 6 septembre dernier, Patrice Beaumelle et ses poulains avaient déjà fait une partie du boulot. Ce soir, ils peuvent accéder au tour suivant en réussissant à décrocher le nul. Une mission pas impossible pour l'actuel leader du groupe D, qui n'a concédé que 2 buts en 5 matchs disputés.