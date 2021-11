Cote d'Ivoire: Rallye (Top Chrono de Playce) - Gigault fait le spectacle, Gary enchaîne

Le top chrono de Playce 2021 comptant pour l'avant dernière étape du championnat des rallyes de Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses, samedi dernier, du côté de la Riviera Faya sur la route de Bingerville. Déjà champion en titre de Côte d'Ivoire, Gary Chaynes a une nouvelle fois confirmé sa suprématie en bouclant au meilleur temps les trois manches de l'épreuve (7mn 1s). Ce samedi pourtant, le meilleur pilote de Côte d'Ivoire n'est pas celui qui a créé la sensation du côté de la Riviera Faya.

C'est plutôt le bolide de couleur orange qui a captivé l'attention du public. A bord de sa puissante Nissan Fouquet, Frédéric Gigault a été très ovationné à chacun de ses passages. A tel point que nombreux spectateurs se demandaient comment Gary Chaynes arriverait à remporter cette compétition. Mais encore une fois, c'est son expérience qui a fait la différence. « Nous avons l'expérience, il s'agit de rouler propre et au chrono.

C'est pourquoi nous cherchons la performance avant toute chose. Le spectacle est intéressant. Mon adversaire avait une voiture spectaculaire et beaucoup plus puissante que la mienne et plus légère. Sur ce type de circuit, il devait normalement être loin devant nous. Il doit encore acquérir de l'expérience dans le rallye, avec ce type de véhicule. Nous avons de nombreux rallyes à notre portée qu'il n'a pas encore », a expliqué le champion.

Avec sa Mitsubishi Evo 100 de 300 chevaux contre 400 pour la Nissan Fouquet de Fréderic Gigault, Gary Chaynes a creusé un écart de plus de 25 secondes sur son concurrent direct. Selon Frédéric Gigault, ce n'est que partie remise. « Nous avons préparé la voiture toute l'année afin d'être bien, à partir de l'année prochaine surtout pour le Bandama. Cette voiture est un Buggy, avec un gros moteur arrière et a une boite de vitesse différente des voitures de tous les jours. Plus le terrain est accidenté mieux elle aime », a-t-il déclaré.

Outre ce duel entre les deux voitures les plus puissantes de cette course (quatre roues motrices), les autres concurrents se sont également bagarrés en vue d'occuper un meilleur rang. L'équipage Barbary Alexandre-Abbaci Stéphane avec sa Peugeot 206 est arrivé à la 4e place derrière Abondio Maxime et Hugo Borges (3e) sur Nissan Fouquet. Deux dames faisaient partie des 14 équipages à avoir bouclé les trois manches: Soumahoro Aissata a fini à la 8e place avec un chrono de 9mn 17s et Touré Aïcha a terminé 12e en 10mn 24 s. Le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, Alain Ambrosino, s'est félicité des bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition.