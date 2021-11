Cote d'Ivoire: Ascad/Attribution de bourses - Les chercheurs de l'université Nangui Abrogoua raflent la mise

« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Cette phrase apocryphe attribuée au Général de Gaulle a longtemps été la boutade jetée à la figure des chercheurs d'ici et d'ailleurs. Si l'authenticité des propos est douteuse, la réalité de l'affirmation l'est davantage. Et si l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) octroie, depuis près d'une décennie, des bourses à des chercheurs, c'est pour soutenir la recherche et permettre que les conclusions de leurs travaux soient vulgarisées.

Ainsi, le 11 novembre, à la Maison des architectes située dans la commune de Cocody, la commission d'attribution des bourses a proclamé les résultats au titre de l'année 2021. Sur les dix-sept dossiers soumis au jury, dix ont été retenus pour leur conformité aux critères d'acceptabilité établis par la commission.

Au terme des délibérations, trois dossiers se sont distingués par leur pertinence. Ainsi les docteurs Ouattara Zana Adama, Bene Kouadio et Sylla Youssouf ont respectivement été classés premier, deuxième et troisième. Tous chercheurs à l'université Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, leurs travaux portent sur la pharmacopée. Le Dr Ouattara, classé premier, a retenu l'attention du jury par l'objet de ses recherches qui traite de « la préparation d'un nouvel antituberculeux traditionnel ». Le Dr Kouadio, deuxième lauréat, axera ses travaux sur : « Extrait de fruit de raphia pour la prise en charge du Covid-19 » et, enfin, le Dr Sylla, troisième récipiendaire, traitera des « Plantes antivirales dans la lutte contre le Covid-19 ».

Pour l'édition de cette année, un intérêt particulier a été accordé aux travaux portant sur le Covid-19.

Le Pr Diopoh Koré Jacques, chargé de remettre les prix aux différents lauréats, les a « félicités pour leur performance ainsi que leur université d'origine ». Il a exprimé sa gratitude au « ministre Gilbert Koné Kafana dont la contribution financière substantielle a facilité la programmation de la troisième bourse».