Afrique: Mondial 2022 / Zone Afrique - Patrice Beaumelle, « On est déçu ce soir, mais dès demain on efface et on avance »

Nonobstant la défaite face au Cameroun, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle garde la tête froide et croit en un lendemain radieux.

La Côte d'Ivoire avait juste besoin d'un petit point face au Cameroun pour valider son billet pour les barrages. Pourtant, la bande à Max-Alain Gradel a perdu sur le score d'un but à zéro. Au sortir de cette rencontre, l'entraîneur des Eléphants a affirmé être déçu et reconnait dans la foulée la grosse performance de l'équipe camerounaise.

« Comme tous les ivoiriens je suis déçu. On savait que ce serait une finale, ça s'est joué sur des détails. C'était un match de haut niveau, on a vu deux grandes équipes. Malheureusement une seule va continuer le chemin du mondial au Qatar. Félicitations aux lions indomptables... C'est le football, Il faut sortir la tête haute » a déclaré Patrice Beaumelle.

Malgré la défaite, le sélectionneur des Ivoiriens croit toujours en l'avenir prometteur de son équipe qui a selon lui du potentiel.

« On est déçu ce soir, mais dès demain on efface et on avance, car cette équipe de Côte d'Ivoire a un bel avenir (... ) En 2014 on a su, suite à des défaites, aller chercher des victoires pour 2015. Et je garde ça en tête. Je sais que mon équipe a le potentiel, donc je peux être déçu pour les joueurs car c'est un rêve de faire une Coupe du monde, déçu pour le peuple ivoirien qui n'a plus connu de Coupe du monde depuis 2014. Mais on va continuer de travailler » a conclu le sélectionneur.