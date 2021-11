Cote d'Ivoire: Utilisation de la signature électronique - Les acteurs économiques sensibilisés

La première édition du "Café numérique", organisée par le cabinet d'avocats Guibessongui spécialisé en droit des Tic et du numérique, s'est tenue, le 12 novembre, à l'hôtel Tiama au Plateau.

Plateforme de réflexion, de concertation et de partage d'expériences entre les usagers, universitaires, experts et professionnels du numérique, l'événement a porté sur la thématique de la signature électronique qui a fait l'objet d'une conférence inaugurale prononcée par le Dr Séverin N'Datien Guibessongui, avocat spécialisé en droit du numérique.

Évoquant les enjeux juridiques et administratifs de la signature électronique et ses aspects techniques, le conférencier a fait ressortir, à travers une analyse, les enjeux et intérêts utilitaires, économiques et financiers pour les entreprises d'utiliser la signature électronique.

« Nous constatons une réticence aussi bien des particuliers que des professionnels et des entreprises de tous les secteurs, y compris le secteur du numérique, qui rechignent encore à utiliser la signature électronique, alors que les contrats électroniques, par exemple, se font de plus en plus. Ce contraste est d'autant plus dommage que la signature électronique a des avantages énormes en termes de gain de temps et surtout de sécurité, en comparaison avec la signature manuscrite. Celle-ci est facilement imitée et falsifiée. Il faut qu'il y ait une confiance dans l'utilisation des produits des Tic », a expliqué le Dr N'Datien Guibessongui.

En effet, a-t-il rappelé, dans le cadre légal et règlementaire en Côte d'Ivoire, il est possible de signer électroniquement un document. Et ce, conformément à la loi sur les transactions électroniques de 2013 qui, en plus de la signature manuscrite à laquelle on est tous habitué, offre la possibilité aux particuliers et aux professionnels de signer électroniquement un document en vue d'en assurer la sécurité. Une valeur juridique légale est attachée à la signature électronique.