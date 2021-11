Cameroun: Karl Toko-Ekambi - « On est fiers d'être qualifiés »

Grâce à un but de Karl Toko-Ekambi, le Cameroun s'est imposé, mardi, face à la Côte d'Ivoire (1-0) et disputera les barrages de la Coupe du monde 2022.

Pointé à une longueur derrière la Côte d'Ivoire à l'aube du dernier match de groupes avant les barrages, le Cameroun devait s'imposer face aux Eléphants afin de poursuivre l'aventure dans le but d'obtenir un ticket pour la Coupe du monde 2022. Et c'est chose faite. Grâce à l'unique réalisation de Karl Toko-Ekambi, les Lions indomptables ont dominé la Côte d'Ivoire. L'attaquant de l'Olympique lyonnais est revenu sur le match et la victoire face à la Côte d'Ivoire en conférence de presse d'après-match.

«On était à la maison et on se devait d'être forts sans ballon et d'être forts avec le ballon, c'est pour cela qu'on a bien entamé le match, on a fait trente bonnes premières minutes. On a dû s'adapter parce qu'ils ont eu un changement tactique qui nous a un peu dérangés mais le plus important, c'est qu'on ait gardé notre cage inviolée et qu'on ait gagné ce match, a-t-il confié. Ce qu'on retient, c'est la victoire, c'est la qualification. Après, pour les critiques, c'est le football, chacun analyse les matches comme il veut. Nous on est fiers de ce qu'on a fait ce soir, on est fiers d'être qualifiés et c'est ce qu'on va retenir et on espère que ça va continuer sur cette lancée.»