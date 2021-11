Cote d'Ivoire: Grand Prix cyclisme de Marcory - La Soa rafle les trophées chez les hommes et les dames

Les coureurs de la Société omnisport de l'armée (Soa), Traoré Souleymane et Kouassi Raymonde, ont respectivement remporté les trophées chez les hommes et les dames lors de la deuxième édition du Grand prix cyclisme de la réconciliation de Marcory qui s'est couru le lundi 15 novembre 2021 sur le tronçon de l'avenue Victor Amagou, en face du Foyer Polyvalent des Jeunes de ladite commune. Pour s'adjuger les deux trophées Noël Akossi Bendjo, du nom du conseiller spécial chargé de la réconciliation et vice-président du Pdci-Rda, les deux coureurs ont parcouru 52 km soit 1,3 km X 40 en 1h20 mn 17 s avec une moyenne horaire de 38,862 km/h et 1h21 mn 14 s avec une moyenne horaire de 38,400 km/h.

À l'occasion, Noel Akossi Benjo, président de la compétition, a déclaré : « Nous avons vu des Ivoiriens heureux de savoir qu'on peut communier, qu'on peut fraterniser et penser à ce que nous avons toujours été des frères et des sœurs(...) Je voudrais féliciter nos sportifs parce qu'ils ont montré que la Côte d'Ivoire devrait être fier d'eux. Parce que le cyclisme a glané beaucoup de lauriers ». « Il faut absolument que des maires continuent de vous appuyer pour que vous puissiez allez plus haut au niveau africain et mondial », a exprimé Noel Akossi Bendjo à l'endroit des coureurs.

L'ancien maire du Plateau a également traduit l'engagement du Président Henri Konan Bédié à toujours œuvrer pour la réconciliation et la paix. Il a aussi salué cette initiative du Député-Maire Raoul ABY et de son Conseil Municipal.

Le député-maire de Marcory, Aby Raoul, dans le même tempo, a félicité les athlètes et a réitéré son engagement auprès des populations pour la réconciliation et la paix dans sa commune.

« En ma qualité de parrain de ce tour cycliste, j'ai appelé à plus d'engagement des uns et des autres pour une réelle réconciliation nationale et une paix durable en Côte d'Ivoire. J'entends les semaines à venir mener d'autres actions dans ce sens, afin que tous les fils et filles de notre pays se retrouvent pour un développement harmonieux », a annoncé le premier magistrat de Marcory.

Quant au président de la fédération ivoirienne de cyclisme (Fic), Allah Kouadio, il s'est dit honoré par la commune de Marcory pour la promotion de la "petite reine". « La Fédération ivoirienne de cyclisme (Fic) se sent très honorée (...). Parce que Marcory est l'une des rares communes à avoir un club de cyclisme. C'est aussi l'une des rares communes qui a offert des médailles cyclistes (argent et bronze) grâce à Soro Minata (fille de la commune) aux championnats d'Afrique sur piste en mars 2021 », a révélé Allah Kouamé.

En rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre du programme "Marcory, carrefour du sport et de la culture" de la commune.