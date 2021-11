Cote d'Ivoire: Taekwondo - Cristal magnifie son grand maître

Le Cristal taekwondo club, plus qu'une école, est une grande et belle famille. En tout cas, les disciples du grand Me Kraidy Lucien (Ceinture noire 7e Dan) l'ont encore prouvé, samedi, dans la commune de Port-Bouët. Venus en grand nombre, ils ont partagé ensemble un repas en bordure de lagune, dans la commune de Port-Bouët. Une manière de rendre un vibrant hommage à Me Kraidy Lucien, l'homme qui, à travers le taekwondo, leur a inculqué certaines valeurs et fait d'eux des hommes qui comptent dans ce pays.

Ils l'ont couvert de cadeaux, en attendant de l'immortaliser.

Tous n'ont pas pu effectuer le déplacement, comme lors des premières retrouvailles, le 11 septembre dernier 2020 au même endroit, mais ils étaient tout de même nombreux.

Au nombre des personnes présentes, Me Jean-Jacques Niava, directeur technique national (Dtn), des arbitres de renom tels que Me Ediémou et des dirigeants émérites de la trempe des Serges Nabi Soumah, président de la Ligue communale de Cocody et le patron de la Ligue d'Adjamé, Barthélémy Bindé.

Il y avait surtout ces champions formés au club tels que le magistrat hors hiérarchie, Coulibaly Boubacar, champion de Côte d'Ivoire de 1987-1994. Il a été le premier Africain à vaincre un Coréen dans une compétition officielle, en 1987.

Paulet Désiré, médaillé d'or au championnat d'Afrique 1996 à Johannesburg, Me Bohé Hyacinthe, Ali Karamoko etc. Ils étaient présents autour du maître. « C'était une rencontre de retrouvailles entre des maîtres du club de taekwondo Crystal. Un club créé par le Grand maître Lucien Kraidy, qui nous a permis d'être les hommes et les femmes que nous sommes devenus. Ce maître a non seulement créé le club, mais il a formé des élèves qui, à leur tour, ont créé des clubs et formé d'autres personnes. Nous nous sommes dits qu'il fallait marquer le coup et rendre hommage à ce grand maître pendant qu'il est encore parmi nous », expliquait Me Coulibaly Boubacar qui dit devoir presque tout à Me Kraidy. « Aujourd'hui, nous sommes là pour lui traduire toute notre gratitude, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous pensons déjà immortaliser l'homme. Personnellement, j'ai une idée, mais il va falloir voir avec tous nos condisciples pour réfléchir sur comment cela va se faire », a poursuivi Me Coulibaly Boubacar.

Très ému, Me Kraidy qui retrouvait ses élèves a souhaité que « cet esprit de fraternité et d'amitié se perpétue et s'adosse sur des actions sociales et autres, mais toujours au service du taekwondo ».