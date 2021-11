Cote d'Ivoire: Amélioration de la qualité du service public - 30 000 préoccupations recueillies et traitées par l'Observatoire du service public

Le chef de Service Recueil de données à l'Observatoire du service public (Osep), Ousmane Traoré, a indiqué que l'Osep, organe de veille permanent, qui contribue à l'amélioration de la qualité du service public, a recueilli et traité, de février 2017 à ce jour, plus de 30 000 préoccupations des usagers (demandes d'informations, suggestions, dénonciations, etc.).

Il était l'invité du rendez-vous hebdomadaire « Tout savoir sur » du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), le mardi 16 novembre 2021 à Abidjan.

Selon Ousmane Traoré, en cas de dysfonctionnement (mauvais accueil, retard dans la délivrance d'actes, extorsion de fonds, etc.) constaté par l'usager du service public, il peut saisir l'Osep.

« L'Osep est ouvert à tous. Organe permettant de mesurer l'efficacité des prestations administratives, il peut être saisi par l'usager à travers le call center 800 000 07/ 2722409898, ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et le portail citoyen www.miliê.ci pour poser ses préoccupations », a expliqué Ousmane Traoré.

Tout en relevant que cet Organe a la possibilité de s'autosaisir en cas de constatation d'un dysfonctionnement des services administratifs. Il a assuré que les demandes d'informations sont traitées en vingt-quatre heures et les réclamations en soixante-douze heures tout au plus. Et l'usager reçoit une réponse par téléphone, par mail, sur la plateforme www.miliê.ci ou sur les réseaux sociaux de l'Osep.

A l'en croire, l'action de l'Osep est purement administrative. « L'Osep n'a pas de pouvoir de sanctions. Il interpelle l'administration pour que les préoccupations soulevées par les usagers du service public puissent trouver des solutions », a précisé Ousmane Traoré.

L'Osep a reçu le Prix d'Excellence 2021 de l'Administration publique moderne la plus innovante.