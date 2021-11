Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Les pratiquants rendent hommage à Me Célestin Mpoutou dit Pépé

Les pratiquants des sports de combat se sont réunis, le 14 novembre, au gymnase Henri-Elendé, pour rendre un vibrant hommage à leur défunt grand maître et éminent formateur, Célestin Mpoutou dit Me Pépé.

Mis en terre le 4 novembre dernier, Me Pépé, ceinture noire 7e dan de karaté et adepte de plusieurs sports de contact, a été au cœur de la rencontre des sportifs de Brazzaville. Ils ont, en effet, exhibé les techniques et différents styles pour attester leur attachement mais aussi leur peine après avoir perdu celui qui rassemblait les sportifs autour d'un idéal commun : le développement du sport congolais.

« C'est une perte énorme. Me Pépé touchait à tout et il a donné le goût de pratiquer les arts martiaux à des milliers de Congolais. Il a beaucoup encadré. Nous avons tous reçu des cours de lui d'une manière ou d'une autre. Il était important de se regrouper et lui dire merci », a indiqué Me Valère Koubikana, l'un des participants.

Kimonos et ceintures bien arborés, les participants à la cérémonie d'hommage ont démontré, selon leur discipline, les techniques de défense et d'attaque devant un public admiratif. Parmi les sports présents, il y avait le karaté, le judo, le taekwondo, le Ju-Jitsu, la boxe, la boxe des pharaons, le kick-boxing, le kempo, l'aïkido, la lutte traditionnelle et autres.

Qui était Me Pépé ?

Sportif complet, il a commencé les arts martiaux avec l'application des tsuki, chez Me Badinga Watos. Le 10 décembre 1989, il décide de créer son propre club, à savoir le Karaté Club Budo (K.C BUDO). Neuf jours après, le club lance ses activités et depuis lors, les réussites et médailles n'ont cessé de tomber.

De 1989 à 2021, Me pépé, par le biais de son club K.C Budo, a formé une grande élite du karaté congolais, et fourni de nombreux licenciés à la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires.

Connu pour son tempérament taciturne et presque timide, Me Pépé a roulé sa bosse dans Kotoko de Mfoa, Etoile du Congo. Parlant de son palmarès, ce féru des arts martiaux compte à son actif plusieurs prestigieuses médailles tant sur le plan national qu'international. Arbitre et technicien de sang, il a beaucoup contribué au développement des arts martiaux comme le karaté, le close combat et autres en République du Congo.