Congo-Brazzaville: Défense - Trente-sept militaires et gendarmes obtiennent le brevet d'études techniques et professionnelles

Trente-sept sous-officiers et hommes de rang issus de l'armée de terre, de la marine et de la gendarmerie nationale ont été formés, du 2 novembre 2020 au 2 novembre 2021, au Centre de formation technique de la direction générale de l'Equipement du ministère de la Défense nationale, sur la mécanique et électricité automobile.

Organisé en partenariat avec le ministère en charge de l'Enseignement technique et professionnel, le stage de formation en mécanique et électricité, ouvert aux militaires et gendarmes, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de maintenance des matériels dans les Forces armées congolaises et la gendarmerie nationale.

L'objectif était de préparer les sous-officiers et hommes de rang à acquérir cette connaissance afin de bien maintenir le matériel au sein de leurs unités opérationnelles.

D'après les résultats rendus publics par le directeur général adjoint du Centre de formation technique de la direction générale de l'Equipement du ministère de la Défense nationale, le capitaine de vaisseau Jean-Paul Okato, la moyenne générale d'admission est de 14,87%. « Inscrits 37, admis 37, soit un taux de réussite de 100%. Ainsi, ont obtenu une moyenne comprise entre 15,01 et 15,93 dix-sept stagiaires ; une moyenne comprise entre 14,11 et 14,10 deux stagiaires. La moyenne la plus élevée est de 15,93/20 et la plus faible est de 12,60/20 », a-t-il déclaré.

Ce stage s'est déroulé en douze mois. L'année académique était répartie en quatre trimestres. Le volume global a été de 1360 heures pour les travaux pratiques. Les diplômes reçus leur permettront d'exercer dans les domaines militaire et civil.

Clôturant la session, le commissaire général de brigade, directeur général de l'Equipement du ministère de la Défense nationale, Ambroise Mopendza, a exhorté les autorités organiques afin que les résultats de ce stage puissent consolider, au bon endroit, dans les différentes affectations qui vont suivre. « Si nous ne faisons pas comme ça, nous n'allons pas justement commencer à aborder cette question qui est essentielle, celle de maintenir en condition opérationnelle nos différents matériels techniques », a-t-il indiqué.

Des diplômes ont été remis à un échantillon de dix apprenants. La cérémonie s'est achevée par un vin d'honneur.