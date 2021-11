Congo-Brazzaville: Transport des produits pétroliers - Cinq remorques transportant frauduleusement du carburant interpellées

La brigade nationale de contrôle et marquage des produits pétroliers, mise en place par le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, a mis la main sur cinq camions-remorques transportant frauduleusement du carburant de l'Angola en République démocratique du Congo.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier, il a été constaté, au poste de Kasangulu à la hauteur du péage, des activités de contrebande exercées par quatre à cinq camions-remorques en provenance de l'Angola avec six à sept réservoirs contenant des produits pétroliers évalués entre 10 et 15 m3. Une quantité destinée à être écoulée dans certains dépôts et stations-service de Kinshasa.

Déjouant souvent la vigilance des agents préposés à ce poste, les transporteurs de ces produits échappent au paiement des droits d'entrée et taxes, sous couvert de la consommation nationale.

Le test procédé par la brigade de contrôle et de marquage moléculaire fait état de ce que ces produits sont de moindre qualité, ne remplissant pas les critères de spécifications agréés par la RDC. Conséquence, il a été procédé à leur immobilisation sur instruction de la hiérarchie jusqu'à nouvel ordre.

En rappel, depuis le 6 octobre, le ministre des Hydrocarbures avait pris quatre mesures urgentes interdisant le transport des produits pétroliers dans les fûts et bidons d'une province à une autre où le programme de marquage moléculaire est déjà opérationnel.

L'application de la présente mesure devra se faire au cas par cas, suivant des critères qui seront incessamment indiqués dans une circulaire y afférente. Il a été accordé une prolongation du moratoire, d'une durée de six mois du 7 octobre 2021 au 7 mars 2022 en faveur des opérateurs œuvrant dans les provinces situées dans les zones Sud et Est du pays où le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers n'est pas encore de mise à ce jour, d'une part. Et d'autre part, la mesure prenait en compte l'acheminement vers les points de consommation et de distribution des carburants par des camions-remorques en raison des difficultés des voies d'accessibilité.

Il a été également mis en évidence l'intensification de contrôle, notamment par la brigade nationale de la lutte contre la fraude et l'administration des hydrocarbures, conformément aux dispositions de la législation y relatives en vue de la mise en application de toutes les mesures prises dans le cadre de l'assainissement du secteur aval pétrolier.