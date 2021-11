Congo-Brazzaville: Mon premier Montreux - Une initiative destinée aux humoristes amateurs

Dans le cadre d'un partenariat entre Castel Beer et Montreux festival, un appel à talent a été lancé dans neuf pays africains, dont le Congo, en vue de trouver l'humoriste de demain et l'inviter à performer en décembre 2022 sur la scène du festival Montreux comedy en Suisse.

Mon premier Montreux by Castel beer est une initiative lancée en vue de dénicher, valoriser et promouvoir les talents humoristiques en herbe qui existent sur le continent africain. L'appel à concourir est encore ouvert jusqu'au 26 novembre et les conditions de participation sont, entre autres, avoir 18 ans ou plus ; être résident dans un des pays concernés; être un amateur et ne jamais avoir fait de scène, concours ou télévision de manière professionnelle ; avoir un sketch en vidéo de 6 min inédit à envoyer par mail à l'adresse du concours.

A en croire les organisateurs, l'appel à talent sera le premier pas en vue de dénicher vingt demi-finalistes issus de neuf pays africains pour jouer à Abidjan sur la scène du Dycoco club les 17 et 18 décembre prochain. A l'issue de ces deux soirées tenues en présentiel et en ligne, deux humoristes seront choisis par un jury professionnel pour aller directement en finale et six autres demi-finalistes obtiendront leur ticket en fonction du vote des internautes.

« Les candidats ayant reçu le plus de "like" et les deux autres sélectionnés d'avance seront les finalistes du concours qui se tiendra en mars 2022 au Dycoco club à Abidjan. A l'issue des battles, un seul gagnant sera désigné puis invité à jouer au Montreux Comedy en décembre 2022 », ont détaillé les organisateurs dans un communiqué.

Notons qu'outre le Congo, les huit autres pays africains également éligibles à cet appel à talent sont la République démocratique du Congo, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry et le Togo.