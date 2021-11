Afrique: La Direction du FMI Approuve un Programme de Référence pour l'Union des Comores

document

Washington, DC : Le 29 septembre 2021, la Direction du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé un Programme de Référence pour les Comores pour la période de juillet - décembre 2021. [1]

Les Comores ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-19. Le nombre de victimes enregistrées est resté relativement faible, mais la pandémie a néanmoins perturbé l'activité économique et freiné la croissance.

La priorité absolue des autorités depuis l'arrivée de la pandémie a été de limiter l'impact sur la santé de la population et de préserver la stabilité macroéconomique et financière. Cela a nécessité un soutien financier de la communauté internationale, notamment un financement d'urgence au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) et de l' instrument de financement rapide (IFR) approuvés en avril 2020 . La participation des Comores à l'allègement du service de la dette approuvé dans le cadre du Fonds Fiduciaire pour la Prévention des Catastrophes et de l'Initiative de suspension du service de la dette du G20 a fourni des ressources supplémentaires pour lutter contre la pandémie et préserver la viabilité de la dette.

Les autorités apportent un soutien budgétaire substantiel à l'économie en 2021. Les dépenses comprennent, entre autres, d'importants transferts monétaires aux pauvres, financés en partie par l' allocation de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du FMI .

Les Comores disposent maintenant d'une fenêtre d'opportunité pour se remettre solidement de la pandémie tout en améliorant les perspectives d'atteindre une croissance plus élevée et plus inclusive à moyen terme, tout en préservant la viabilité de la dette. Le PR vise à aider les autorités à établir un bilan de la mise en œuvre des politiques pour ouvrir la voie à un accord potentiel dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit .

[1] Les programmes de références (PRs) sont des accords informels entre les autorités nationales d'un pays et les services du FMI pour le suivi du programme économique des autorités. En tant que tels, ils ne nécessitent pas l'approbation du Conseil d'administration du FMI (à l'exception des PRs lié au processus des pays pauvres très endettés (PPTE)). Les rapports des services des PR sont transmis au Conseil d'administration pour information.