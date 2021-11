Seychelles: Les autorités sanitaires des Seychelles demandent au public de se protéger contre le Covid-19

Le public doit être plus responsable de ses actes et respecter les mesures en place pour arrêter la résurgence des cas de COVID-19 observée au cours des deux dernières semaines, a déclaré mercredi un haut responsable de la santé.

Les autorités de santé publique n'ont annoncé aucun nouveau changement dans les mesures de santé en place dans la nation insulaire.

Le commissaire à la santé publique, Jude Gedeon, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il y avait eu une augmentation du nombre de cas actifs de COVID-19 sur une période de deux semaines, passant de 152 à 352.

"C'est une augmentation d'environ 200 cas en deux semaines et cela nous préoccupe. ... La moyenne journalière était de 15 début novembre, elle est maintenant de 36 et nous ne savons pas à quoi nous attendre ensuite", a déclaré Dr. Gédéon.

Les Seychelles ont enregistré un total de 22 831 cas positifs de COVID-19 et 122 décès liés au COVID.

Le commissaire à la santé publique a déclaré que « nous devons rester vigilants, surtout maintenant qu'il y a une augmentation du nombre de cas actifs. Nous devons agir rapidement, car plus nous attendrons, plus il sera difficile de faire face à la situation. C'est pourquoi le public doit être plus attentif à ses actions et observer les mesures publiques en place, pour s'assurer que les choses ne dégénèrent pas davantage."

Il a attribué l'augmentation des cas aux personnes ignorant les directives sanitaires mises en place et un certain nombre de rassemblements publics et de fêtes ont eu lieu au début du mois.

À l'approche des fêtes de fin d'année, cela pourrait s'avérer être une période cruciale pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. La nation insulaire a enregistré sa première transmission communautaire au cours de la même période l'année dernière.

Après une envolée durant les mois de mai et juin, la situation s'était stabilisée mais la hausse brutale des cas inquiète les autorités sanitaires.

Dr. Gedeon a encouragé les personnes qui ont reçu deux doses d'un vaccin COVID à prendre une troisième dose du vaccin Sinopharm ou Pfizer pour renforcer davantage leur immunité contre le virus.

Actuellement, 78 pour cent des 99 202 habitants ont été vaccinés avec deux doses tandis que plus de 15 000 ont déjà pris la troisième dose.

Pendant ce temps, le chef de la police communautaire dans les forces de police des Seychelles, le surintendant Antoine Desnousse, a réitéré la nécessité pour le public de suivre les directives de santé car l'application des réglementations en vertu de l'ordonnance de santé publique se poursuivra, les personnes qui ne les respecteront pas seront condamnées à une amende en conséquence.

« Nous voulons tous profiter de Noël et du Nouvel An en décembre et pour ce faire, nous devons travailler ensemble pour arrêter cette augmentation du nombre de cas COVID-19. Le public doit donc agir de manière plus responsable, sinon des mesures plus sévères pourraient être mises en place », a ajouté M. Desnousse.