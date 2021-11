Sénégal: Campagne arachidière 2021 - Le prix du Kg fixé à 250 F CFA

L'une des décisions prises hier, mercredi 17 novembre, en conseil des ministres est le démarrage de la campagne arachidière le 25 novembre. Le président Macky Sall a pris, à cette occasion, aussi d'autres mesures en relation entre autres avec la baisse annoncée sur le loyer et le transport des élèves à l'intérieur du pays.

« Le chef de l'Etat s'est réjoui des bonnes prévisions de récolte pour la campagne agricole 2021-2022. Le démarrage de la phase de commercialisation est prévu le 25 novembre 2021, avec un prix plancher pour l'arachide de 250 fcfa le kg », peut-on lire dans le document relatant le déroulé du Conseil des ministres d'hier mercredi 17 novembre. Comme autres décisions, le Président Macky Sall a insisté sur la nécessaire régulation du secteur de la boulangerie.

A ce sujet, il demande aux ministres des Finances et du Budget, celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, son homologue du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, « de proposer avant fin novembre 2021, un plan d'amélioration de la compétitivité des minoteries ».

Mieux, il a rappelé au ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, « l'impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées ». Le chef de l'Etat est également revenu sur « l'impératif d'asseoir un management innovant des établissements sanitaires dans un contexte de montée en puissance du fonctionnement des nouveaux hôpitaux de Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou ».

A cet égard, signale le document, il demande au ministre de la Santé et de l'Action Sociale, « de veiller au fonctionnement adéquat des nouveaux hôpitaux récemment inaugurés, en mettant entièrement en place les personnels recrutés et affectés dans ces établissements sanitaires, dont les services, espaces et équipements doivent être particulièrement entretenus, selon un nouveau cahier des charges conforme à leur standard de modernité ».

Impératif de réguler le loyer d'ici la fin de l'année

La demande a été aussi faite au gouvernement de finaliser en urgence et d'ici fin décembre 2021, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers. «Le chef de l'Etat a rappelé au gouvernement la nécessité de renforcer, à titre préventif, l'éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d'enseignement, avec le concours des services compétents de l'Etat, notamment la nouvelle Agence nationale de sécurité routière (Anaser), qui doit se déployer avec célérité et efficacité », annonce le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 17 novembre, qui souligne par ailleurs que la décision a été prise suite au décès de trois jeunes filles en partance pour leur école à Doubangué dans la commune de Gamadji Saré.

Macky Sall a par la suite invité le ministre en charge des transports terrestres, « à engager la réflexion sur les modalités d'amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbains, notamment dans la perspective de la mise en service prochaine du Ter et du Brt ».

Par ailleurs, le président Macky Sall a demandé aux ministres en charge de l'Education Nationale, celui de la Formation Professionnelle, et enfin à leur collègue de l'Enseignement Supérieur, « de prendre toutes les mesures de sauvegarde appropriées, en liaison avec les ministres en charge des Forces armées, et de l'Intérieur, afin d'encadrer, d'une part, l'occupation de l'environnement immédiat des établissements scolaires et universitaires et, d'autre part, les activités commerciales autour de ces structures publiques ».