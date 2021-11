Gabon: Décision de l'Assemblée Générale conjointe SENA et CONASYSED du samedi 13 novembre 2021

document

La coalition SENA et CONASYSED a rendu public le contenu de leur assemblée générale du 13 novembre dernier. Cette coalition exige du gouvernement la prise de service est l'acte par lequel l'agent public prend et exerce effectivement ses fonctions.Elle ouvre droit à la rémunération et aux avantages attachés à l'emploi concerné. Elle ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire.

- poursuite de la grève suite au mutisme du gouvernement ;

L'Assemblée Générale exige le départ du secrétaire général du ministère du ministère de l'éducation nationale, M. Théodore Koumba au regard du mépris affiché par ce dernier vis à vis des enseignants ;

Rassemblement à l'entrée de la Fonction Publique , le mercredi 17 novembre 2021 dès 09h ;

En outre, l'Assemblée Générale réitère ses remerciements à tous les enseignants en grève sur toute l'étendue du territoire National et exhorte toutes les provinces à adhérer au mouvement de grève.

Aussi encourage t-elle tous les enseignants à braver la peur , à ne pas céder aux intimidations et aux menaces du Secrétaire Général du Ministère de l'éducation nationale.

Conformément à l'article 71 de la loi no 1/2005 du 04 février 2005 qui dispose :"sans préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges de famille , les journées de grève ne sont pas rémunérées sauf lorsque la grève résulte du non paiement de la rémunération due", les salaires ne sauraient être suspendus dès lors que la plupart des points des revendications porte sur la rémunération due ( rappels solde, recrutements, intégrations, titularisations, avancements automatiques, reclassements après stage...).

Dorénavant L'Assemblée Générale exige du gouvernement l'application de l'article 117 de la loi no 1/2005 du 04 février 2005 , portant statut général de la Fonction Publique qui dispose : " la prise de service est l'acte par lequel l'agent public prend et exerce effectivement ses fonctions.Elle ouvre droit à la rémunération et aux avantages attachés à l'emploi concerné. Elle ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire".

Enfin, information a été donnée à l'Assemblée Générale, qu'une mission de la coalition SENA et CONASYSED, séjournera très prochainement dans les provinces de la NYANGA et de la NGOUNIE.

Prochaine Assemblée Générale, samedi 20 novembre 2021 à 10h à l'école publique Martine OULABOU.

Libreville, le 13 novembre 2021.

Pour le SENA,

Le Secrétaire Général,

Fridolin MVE MESSA.

Pour la CONASYSED,

Le Délégué Général,