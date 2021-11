Togo: La BIA ouvre son agence des Savanes

L'un des indicateurs qui révèle la prospérité de l'économie d'une localité est la présence des institutions financières ; celles-ci s'installant, veulent accompagner les populations ou leurs clients dans leurs besoins financiers.

Au total, sept banques sont au service des populations de la ville de Dapaong ; en ce jour du 15 novembre, la ville compte officiellement et désormais huit banques. La Banque internationale pour l'Afrique (BIA) vient s'ajouter pour, non seulement servir ses clients, mais aussi contribuer au développement économique.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce 15 novembre à Dapaong. Pour le président du conseil d'administration, Papaly Essohana, « la BIA fait de l'inclusion financière une de ses priorités. Elle veut se rapprocher de sa clientèle par l'extension de son réseau d'agence, et le choix de Dapaong n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une ferme volonté de s'installer dans l'une des villes les plus importantes du Togo.

Dapaong étant une ville géostratégique à très fort potentiel, frontalière à trois pays voisins, s'ouvre aux pays de l'hinterland, abrite une population de commerçants et d'agriculteurs très expérimentés ».

Le secrétaire général de la préfecture de Tône, Esso Pirénèwè a, dans son discours inaugural, demandé aux dirigeants de la BIA de veiller à contribuer à la sauvegarde de la paix car celle-ci constitue un facteur de développement et l'extrémisme violent qui menace les pays ouest africains doit être combattu par tous. Il revient à chaque acteur d'apporter sa pierre pour prévenir ces menaces et aussi la pandémie à coronavirus ».

La BIA accompagne les entreprises, les particuliers et professionnels en mettant à leur disposition toute une panoplie de produits et services innovants tels que la banque à distance BIANET et BIAMOBILE et la BIA BIAL, un produit de leasing. La BIA fait partie des plus grands groupes bancaires du continent africain avec une présence dans plus de 25 pays à travers le monde.