Congo-Brazzaville: Formation - Des jeunes initiés au processus de l'insertion professionnelle

La structure Lb solution Corp a organisé, avec la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Brazzaville, le 17 novembre, un atelier d'échange sur les ABC de l'insertion professionnelle au profit des étudiants.

Animé par des professionnels de gestion des ressources humaines dans les entreprises de la place ainsi que par les acteurs du monde de la formation et de l'emploi, l'atelier de partage d'expériences a permis aux participants, notamment les étudiants de l'Ecole des hautes études commerciales et techniques, de comprendre la transition entre l'université et le monde du travail.

Quatre orateurs ont usé de leurs expériences pour expliquer aux étudiants la nécessité de diversifier les formations afin de multiplier les chances lors des tests d'embauche.

Le premier, Loïc Dhou Sidobet, a misé sur le rôle et l'importance d'un bon curriculum vitae pour impacter positivement le recruteur. Le deuxième exposant, Luc Ambara, a expliqué les attitudes à adopter lors d'un entretien. Sears Faizi Kinkosso a, pour sa part, mis en exergue les modalités et l'évolution de la fiscalité en République du Congo. Le directeur général d'Afrikan Campus a profité de l'occasion pour présenter les différentes filières de son établissement tandis que le directeur général d'Istegra a rappelé le partenariat qui lie son institut à la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Brazzaville.

Avant la séance des questions-réponses qui a permis aux étudiants de bien cerner l'objectif de cet atelier, le manager de Lb Solution, Lucas Obambi Bongo, a signifié que ce genre d'initiative sera multiplié dans les prochains jours.

« Le but de cet atelier était d'échanger avec les étudiants sur la fonction des ressources humaines, particulièrement la rédaction d'un curriculum vitae. Aujourd'hui, le taux de chômage est très élevé au Congo car les jeunes manquent d'astuces pour séduire les recruteurs », a-t-il indiqué.

Les étudiants ont, pour leur part, apprécié la qualité des échanges et la pertinence des sujets développés lors de cet atelier.

Pour sa part, le vice-président de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Brazzaville, Dr Jean Galessamy Ibombo, a invité les étudiants à tout mettre en œuvre pour assurer avec succès la relève des entrepreneurs congolais. Il a ajouté que la structure qu'il représente ne se lassera pas d'accompagner les porteurs de projets d'entreprise.