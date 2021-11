Afrique: CDM Qatar /Barrages - La RDC, probable adversaire de l'Algérie, du Sénégal, du Maroc, du Nigeria ou de la Tunisie

Placée dans le deuxième chapeau avec le Cameroun, le Mali, le Ghana et l'Egypte, la République démocratique du Congo (RDC) aura pour probable adversaire aux barrages des qualificatifs de la Coupe du monde Qatar 2022 -zone Afrique-, soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, ou encore le Sénégal.

Les Léopards sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022, après leur victoire précieuse face aux Écureuils du Bénin (deux buts à zéro) en dernière journée du premier tour préliminaire.

La RDC a terminé première du groupe J avec onze points, devant le Bénin (dix points), la Tanzanie (huit points) et le Madagascar (quatre points).

Notons-le, dix pays ont accédé au dernier tour des qualificatifs pour la zone Afrique et ont déjà été placés dans deux chapeaux avant le tirage au sort prévu en décembre. Et le match est programmé pour mars 2022. Le premier chapeau se compose du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et du Nigeria.

C'est de ce premier chapeau que sortira le prochain adversaire du Congo Kinshasa faisant partie du deuxième chapeau, avec l'Egypte, le Mali, le Cameroun et le Ghana. L'on retrouve donc à ce niveau des qualificatifs, des pays ogres du football africains, en dépit de l'absence de la Côte d'Ivoire, laissée sur le quai par une solide équipe du Cameroun de Karl Toko Ekambi qui a été leur principal bourreau (un but à zéro).

Les Léopards affronteront peut-être le Sénégal de Sadio Mané, la Tunisie de Wahbi Khazri, l'Algérie de Riad Marhez ou encore le Maroc d'Hakim Ziyech. La probable deuxième qualification pour la RDC, après celle de 1974 en Allemagne, passe donc par cette étape cruciale des qualifications.

Le sélectionneur des Léopards, Hector Cuper, aura donc fort à faire et aussi renforcer son groupe avec des joueurs nouveaux. L'on parle de l'arrivée de Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne, ou encore de Meschak Elia de Young Boys de Berne en Suisse, de Yoane Wissa de Brentford en Premier League anglaise. Ancien entraîneur de football en Espagne (Majorque, Valence, Bétis Séville, Racing Santander), en Italie (Inter Milan, Parme), en Grèce (Aris Salonique), en Turquie (Orduspor), et aux Emirats arabes unis (Al Wasl Dubai), et ex-sélectionneur de l'Egypte, de la Géorgie et d'Ouzbékistan, le technicien argentin va devoir présenter une équipe encore plus compétitive et surtout forte mentalement.

Avant le match contre le Bénin, il mettait en exergue la force mentale en ces termes : « C'est le dernier dans ce groupe où nous savons que nous avons de grandes chances de passer pour le deuxième tour. L'ensemble de l'équipe est convaincu et motivé avec toute l'expérience dont nous regorgeons, bien que nous sommes conscients que ce ne sera pas facile parce qu'il n'y a rien de facile dans le football (...) Si nous n'y croyons pas à la qualification, nous partirons d'ici. Nous devons être les premiers à y croire ».