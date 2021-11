Congo-Kinshasa: Inspection générale des finances - Félix Tshisekedi apporte son soutien au corps d'inspecteur des finances

Sous une pluie diluvienne qui a arrosé la ville de Kinshasa le16 novembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, est arrivé en milieu de journée sur le site de l'inspection générale des finances (IGF).

Le chef de l'Etat est allé inaugurer un amphithéâtre de l'IGF qui porte son nom, en reconnaissance de tous les efforts qu'il fournit dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. En fait, le président de la République est allé apporter son soutien au corps d'inspecteur des finances de ce service de contrôle supérieur placé sous son autorité.

Dans son adresse, l'unique allocution de l'événement, l'inspecteur général des finances-chef de service, Jules Alingete, a affirmé que cette visite historique « témoigne de la place prépondérante que le président de la République accorde à la lutte contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques ». Et d'ajouter : « Votre présence doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'imprègnent de la bonne gouvernance prônée par votre autorité ».

L'amphithéâtre Félix-Antoine-Tshisekedi-Tshilombo inauguré par le président de la République est un local répondant aux standards internationaux et devrait servir de cadre de formation aux inspecteurs de l'IGF. Créée par ordonnance présidentielle en 1987, l'IGF est un service de contrôle doté d'une autonomie administrative et financière. Elle dispose d'une compétence générale et supérieure en matière d'audit et de contrôle des finances et des biens publics.

À ce titre, l'IGF accomplit toute enquête ou mission d'audit, d'inspection, de vérification, de contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes ou entreprises publiques.

Depuis son avènement, le président Felix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a fait de l'IGF son bras séculier en matière de bonne gouvernance. Ses enquêtes n'épargnent personne et portent des fruits et ce service tombé en léthargie a retrouvé ses lettres de noblesse. Selon plusieurs membres du corps des inspecteurs des finances, grâce à leur travail, le gouvernement pourrait mobiliser et dépasser les assignations budgétaires de 2022.