Sénégal: Guédiawaye - L'ambassade d'Israël rénove et équipe la salle informatique du lycée Cheikh Anta Mbacké

Installé dans ses fonctions d'ambassadeur d'Israël au Sénégal il y a trois mois, le diplomate Ben Bourgel a réservé sa toute première sortie à l'inauguration d'une salle informatique rénovée et équipée par la représentation diplomatique israélienne à Dakar au collège Cheikh Anta Mbacké sis à Guédiawaye.

Dans le cadre du projet Smart School, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal et le maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall ont présidé hier la cérémonie d'inauguration de la salle informatique du lycée Cheikh Anta Mbacké, sis dans le même département. Il s'agit d'une salle entièrement rénovée par la représentation israélienne au Sénégal qui y a également installé 31 ordinateurs pour permettre aux élèves de cet établissement scolaire de pouvoir se familiariser avec l'outil informatique. Au grand bonheur des élèves. Mais aussi, de Mme Fatima Sy Ndao qui est la Principale du Cem Scam. Elle a salué cette aide que l'ambassade d'Israël a apportée à cette école. Elle a rappelé que l'heure est à la mondialisation. Elle a estimé que la salle informatique va permettre aux élèves d'être au diapason de l'évolution numérique et de s'adonner à des recherches qui leur seront bénéfiques dans le cadre de leur cursus scolaire.

Nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal, Ben Bourgel a déclaré que ce projet a pour objectif de renforcer les écoles sénégalaises en équipements informatiques. « En rénovant et équipant la salle informatique d'ordinateurs, de chaises, de table et d'un écran pour faciliter les enseignements, et renforcer vos capacités en informatique, nous voulons aider les élèves à développer de nouvelles ambitions et susciter de nouvelles carrières » a-t-il indiqué.

Son excellence Ben Bourgel a souligné que la coopération entre les deux pays va se poursuivre et portera essentiellement sur les domaines de l'éducation, l'agriculture, l'industrie et l'hydraulique. Entre autres domaines où Israël a eu une grande expérience qu'il compte partager avec le gouvernement et le peuple sénégalais. Il a révélé que d'autres projets seront déroulés à l'intérieur du pays. Le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, a remercié l'ambassadeur israélien pour avoir choisi ce collège qu'il considère comme un Sénégal en miniature car implanté à la frontière entre le département de Guédiawaye et celui de Pikine qui, ensemble, constituent la localité la plus peuplée du Sénégal.