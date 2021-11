Afrique: Séoul - 2ème forum Think Tank 2022 de la FPU pour la paix en Asie, samedi

Dakar — La fédération pour la paix universelle (FPU) organise son deuxième forum Think Tank 2022, samedi à Séoul (Corée du Sud), tribune pour réfléchir sur les voies et moyens devant aider à relever les nombreux défis se dressant sur la voie de l'édification d'un ordre mondial stable et pacifique pour le XXIe siècle, a appris l'APS.

Après la rencontre d'octobre dernier, d'éminents leaders mondiaux dans des secteurs aussi divers que la politique, l'économie, la culture, la science, etc., vont virtuellement prolonger les échanges sur la nécessité de creuser les sillons de la paix, notamment dans la péninsule coréenne divisée depuis plus de 70 ans, précise la même source.

La cofondatrice de la FPU, Dr Hak Ja Han Moon et les membres du Think Tank 2022, groupe de réflexion virtuel, vont à nouveau explorer toutes les pistes afin de faire tomber dans un an les obstacles à une paix durable dans cette partie du monde et au-delà, renseigne un communiqué.

La FPU qui a lancé le Think Tank 2022 en mai dernier, mobilise des experts, des leaders de tous les domaines de la vie, des influenceurs, etc. autour de sujets aussi variés que l'économie, le commerce, le sort de la zone démilitarisée suggérée comme un lieu idéal pour abriter le cinquième bureau mondial des Nations unies et un parc mondial de la paix.

Au total, pas moins de 15 personnalités dont l'ancien vice-président américain Mike Pence vont, depuis les Etats-Unis, la Corée et le Japon, s'exprimer sur les risques et les opportunités liés à la résolution des problèmes sur la péninsule mais aussi, de l'urgence d'instaurer une paix durable dans le monde.