Sénégal: Conseil des Ministres - Bientôt un nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 17 novembre 2021, au Palais de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat s'est incliné devant la mémoire des trois (03) élèves (jeunes filles) décédées accidentellement, le vendredi dernier, à hauteur du village de Doubangué (Commune de Gamadji Sarré), sur le Chemin de leur lycée.

Le Président de la République présente les condoléances attristées de la Nation aux familles des victimes et à toute la communauté éducative du Sénégal et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Chef de l'Etat rappelle au Gouvernement la nécessité de renforcer, à titre préventif, l'éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d'enseignement, avec le concours des services compétents de l'Etat, notamment, la nouvelle Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), qui doit se déployer avec célérité et efficacité.

Le Président de la République invite, le Ministre en charge des Transports terrestres, à engager la réflexion sur les modalités d'amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbains, notamment dans la perspective de la mise en service prochaine du TER et du BRT.

Le Chef de l'Etat demande, par ailleurs, aux Ministres en charge de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur, de prendre toutes les mesures de sauvegarde appropriées, en liaison avec les Ministres en charge des Forces armées, et de l'intérieur, afin d'encadrer, d'une part, l'occupation de l'environnement immédiat des établissements scolaires et universitaires et, d'autre part, les activités commerciales autour de ces structures publiques.

Abordant la question liée au renforcement de la Gouvernance des Universités publiques et à l'intensification de la modernisation du système d'enseignement supérieur et de la recherche, le Président de la République indique la priorité qu'elle constitue dans le cadre de l'action gouvernementale.

Le Président de la République souligne que, depuis 2013, des ressources budgétaires conséquentes, de même que des équipements exceptionnels ont été alloués et mis à la disposition de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le Chef de l'Etat salue la qualité des ressources humaines du secteur de l'Enseignement supérieur, confirmée par les résultats remarquables du Sénégal aux concours du CAMES.

C'est ainsi que dans le cadre du renforcement soutenu de la Gouvernance des universités publiques, impératif pour consolider un système d'Enseignement supérieur et de recherche de standard international, le Président de la République a signé sept (7) décrets (en date du 16 novembre 2021) fixant les nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement, concernant respectivement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ; l'Université Gaston Berger de Saint- Louis (UGB) ; l'Université Alioune Diop (UAD) ; l'Université Iba DER Thiam de Thiès (UIDT) ; l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) ; l'Université du Sine Saloum El Hâdj Ibrahima Niass (USSEIN) et l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).

Poursuivant sa communication, le Chef de l'Etat s'est réjoui des bonnes prévisions de récolte pour la campagne agricole 2021-2022. Le démarrage de la phase de commercialisation est prévu le 25 novembre 2021, avec un prix plancher pour l'arachide de 250 FCFA le kilogramme.

Le Président de la République a notamment validé, lors du Conseil, la doctrine de gestion du Portefeuille de l'Etat. Cet instrument innovant de pilotage de la gestion publique, impulsé par le Chef de l'Etat, est une transformation majeure, mise en œuvre par le Ministre chargé des Finances, pour asseoir l'Etat - actionnaire, le contrôle financier et la gouvernance performante du secteur parapublic, dans l'esprit des réformes phares du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a insisté sur les points suivants :

1- la nécessaire régulation du secteur de la boulangerie : à ce sujet, le Président de la République demande, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et au Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, de proposer avant fin novembre 2021, un plan d'amélioration de la compétitivité des minoteries.

Le Chef de l'Etat rappelle, en outre, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, l'impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées;

2- l'impératif d'asseoir un management innovant des établissements sanitaires dans un contexte de montée en puissance du fonctionnement des nouveaux hôpitaux de Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou: à cet égard, le Président de la République demande, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, de veiller au fonctionnement adéquat des nouveaux hôpitaux récemment inaugurés, en mettant entièrement en place les personnels recrutés et affectés dans ces établissements sanitaires, dont les services, espaces et équipements doivent être particulièrement entretenus, selon un nouveau cahier des charges conforme à leur standard de modernité ;

3- l'urgence de finaliser, d'ici fin décembre 2021, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers.

Le Président de la République a clos sa communication par son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

- Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les perspectives de sortie du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés (PMA);

- Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la stratégie de mise en œuvre du Pass Sanitaire;

- Le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a fait une communication sur la campagne agricole 2021-2022 et le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide;

- Le Ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait une communication sur la 26ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26);

- Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a fait une communication sur la régulation des loyers au Sénégal;

- Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare Hub Logistique intégré dans son volet Bus Rapid Transit (BRT).

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

- Le projet de loi d'orientation relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique