Sénégal: Macky Sall insiste sur "la nécessaire régulation du secteur de la boulangerie"

Dakar — Le chef de l'Etat a insisté, mercredi en Conseil des ministres, sur "la nécessaire régulation du secteur de la boulangerie", demandant un plan d'amélioration de la compétitivité des minoteries avant la fin du mois de novembre.

A ce sujet, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et au Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, "de proposer avant fin novembre 2021, un plan d'amélioration de la compétitivité des minoteries".

Le chef de l'Etat a rappelé en outre, au ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, "l'impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées".

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) et le Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS) ont observé récemment une grève de 72 heures pour dénoncer "les conditions actuelles" de production de pain qui ne leur permettent pas, disent-ils, de répondre à la demande nationale.