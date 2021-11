Cameroun: FECAFOOT - Eto'o dépose sa candidature à la présidence, la foule en liesse

Samuel Eto'o a déposé ce mercredi 17 novembre à Yaoundé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). L'ex-international camerounais a assuré qu'il serait le « prochain président malgré les tricheries ».

En annonçant sa candidature le 22 septembre dernier, l'ancienne légende du ballon rond avait estimé qu'il était temps « de lancer le chantier de la reconstruction » du football camerounais. Ce mercredi, Eto'o a déclaré que le président actuel de la Fecafoot avait « lamentablement échoué ».

Il est passé à l'action ce mercredi en déposant sa candidature.

Today, I have officially submitted my candidacy for the upcoming @FecafootOfficie elections. I am honoured to be able to do so, and I hope that I can help reform the federation and take our beloved sport to the next level. pic.twitter.com/I0ejJ9oUHF

- Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) November 17, 2021

Une foule de supporter était massée devant le siège de la fédération, criant le nom de l'ancien footballeur, considéré par certains comme le messie du football camerounais.

« Eto'o président », scandait la foule.