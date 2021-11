Cote d'Ivoire: Savoir-faire en entreprise - Une centaine d'étudiants de l'Université de Cocody instruits sur des mécanismes

Une centaine d'étudiants issus de différentes Ufr de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) de Cocody, à Abidjan, ont participé à une formation de renforcement des capacités le mercredi 17 novembre, à l'Amphi de l'Ufr Pharmacie de ladite université.

La formation est organisée dans le cadre du projet la « Matinale de l'entreprise ». Une initiative née de la volonté et de l'engagement des entreprises d'Eurocham à accompagner les étudiants de l'Ufhb afin de leur offrir l'opportunité d'un premier contact avec le monde professionnel, de développer leurs compétences et renforcer leurs capacités à affronter le marché du travail.

« Cette formation qui constitue la 4e édition, a pour objectif de contribuer à la formation des étudiants sur les dimensions de la compétence professionnelle, à travers des conférences, ateliers et panels. Ce, en vue de leur employabilité et facilitation de leur insertion professionnelle et sociétale », a indiqué Julien Delcourt, de la délégation Eurocham à travers une note de presse.

Les étudiants qui ont pris part à cette séance ont accordé un intérêt particulier à la formation de par leurs questions. Ils ont été instruits sur les indicateurs usuels du savoir-être professionnel, et les stratégies et techniques usuelles de l'entrepreneuriat. Ils ont été aussi initiés à des formations de renforcement de capacités en ligne et ont approfondi leur connaissance sur les Curriculum vitae descriptifs et rédigés.

C'est donc satisfait que Danho Nicaise, étudiant en Master 2 des Sciences biologiques, a exprimé sa gratitude aux initiateurs. « A travers ces panels, ces spécialistes, experts et chefs d'entreprises nous ont partagé leurs expériences et nous ont prodigué de bons conseils relativement à nos questionnements. J'avoue que j'ai beaucoup appris. C'est un plus que je viens d'ajouter à ma connaissance », s'est-il félicité.

Faut-il le noter, la « Matinale de l'entreprise » est un cadre d'échange, de formation et de contact direct entre professionnels de l'entreprise, les étudiants et les diplômés de l'Université Félix Houphouët-Boigny en vue de favoriser leur insertion professionnelle.