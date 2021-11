Algérie: Risques majeurs - La prévention requiert une nouvelle vision stratégique

Alger — Le directeur de recherches et délégué national aux risques majeurs au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Abdelhamid Afra a affirmé, mercredi à Alger, que la prévention des risques majeurs "requiert de nouvelles visions stratégiques fondées sur une approche proactive et préventive".

"La résilience aux risques majeurs en Algérie requiert désormais de nouvelles visions stratégiques fondées sur une approche proactive et préventive", a précisé M. Afra dans son intervention, intitulée "Ensemble pour une patrie sûre", lors des travaux du premier forum national sur "la communication stratégique et risques majeurs : défis et enjeux", organisé par l'Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information (ENSJSI).

"Il a été constaté, après analyse et examen de la situation actuelle, notamment la loi 20-04 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, que le texte de loi n'a pas été appliqué sur le terrain, pour plusieurs raisons, car les objectifs n'ont pas fixé les responsabilités, ni les délais d'exécution et encore moins les ressources financières pertinentes".

"Des travaux sont à pied d'œuvre pour développer cette approche en révisant la loi en question, qui sera menée parallèlement avec l'élaboration de plans de prévention des risques, dont les plus importants restent les séismes, les inondations et les incendies", a-t-il souligné.

Les participants au Forum ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir une culture de prévention des risques majeurs auprès du grand public en mettant en avant une politique de communication et de sensibilisation continue.

A ce titre, le chargé de communication à la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui a souligné dans une déclaration à l'APS que la direction générale de la Protection civile avait tracé, depuis plus de dix ans, un programme spécial pour le développement de son système de communication, notamment en ce qui a trait à l'information opérationnelle et préventive et à l'investissement dans l'action préventive et proactive qui concerne une catégorie importante de la société et des responsables de l'Etat, notamment les élus locaux".

Il s'agit, à ce propos, selon M. Bernaoui, de la création des cellules d'information à travers l'ensemble des directions de la protection civile de wilayas, qui travaillent 24/24, et de l'exploitation optimale des réseaux sociaux pour tenir le citoyen informé en toutes circonstances".

Dans une intervention sur les nouveaux défis socioéconomiques des catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique, Dr. Chahra Mohamed a affirmé que toutes les parties sont appelées à unifier leurs efforts visant à faire face aux crises auxquelles se heurte l'Algérie, ajoutant que le coût de ces catastrophes traduit des chiffres inquiétants.

A titre d'exemple, poursuit-il, la pandémie de Covid-19 est venue affirmer qu'à l'ère du numérique, les catastrophes ne sont pas limitées par le cadre spatiotemporel et que nul ne peut protéger l'autre en cas de crises similaires, d'où la nécessité d'engager une réflexion sur les nouvelles stratégies visant à faire face à ces catastrophes.

Affirmant que les nouvelles stratégies en Algérie doivent reposer sur les nouvelles villes, Dr. Chahra a souligné que la capitale ne pourra pas encore subir de grands projets supplémentaires et il convient aux responsables de prendre des décisions politiques sérieuses pour y arrêter les grands projets en les transférant vers d'autres villes du pays.

Mme Kabouya Ilham, de la direction générale des forêts a, pour sa part, insisté sur "la nécessité de revoir la stratégie de communication préventive pour faire face aux risques majeurs notamment en ce qui concerne la préservation du couvert végétal en Algérie, ajoutant qu'en dépit de tous les programmes de sensibilisation, le bilan enregistré chaque année fait état de grands dégâts dans ce domaine".

Le directeur du Laboratoire de recherche, médias, usages sociaux et communication relevant de l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information, Pr. Mustphaoui Belkacem a affirmé que le choix du thème "Communication stratégique et risques majeurs" constitue la 15ème manifestation du Laboratoire, visant essentiellement à trouver des solutions aux divers crises dont subit actuellement l'Algérie pour les surmonter.

"Ce que nous faisons en tant que chercheurs est plus qu'un devoir afin de parvenir aux connaissances et définir les vérités pour limiter les impacts négatifs des crises que fait face notre pays", a-t-il soutenu.

Il a ajouté que les institutions et les responsables de l'Etat doivent prendre en considération les recommandations de ces rencontres pour trouver des solutions à même de gérer les crises et les catastrophes majeures, y compris la politique de communication lors des crises pour éviter les erreurs de gestion enregistrées auparavant.