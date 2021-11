Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Le prix du kilogramme fixé à 250 FCFA

La campagne de commercialisation de l'arachide démarre le 25 novembre prochain. L'information a été prise hier mercredi 17 novembre 2021 lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Selon le communiqué publié à cet effet, le Chef de l'Etat s'est réjoui des bonnes prévisions de récolte pour la campagne agricole 2021-2022. «Le démarrage de la phase de commercialisation est prévu le 25 novembre 2021, avec un prix plancher pour l'arachide de 250 FCFA le kilogramme », lit-on dans le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Au cours de cette rencontre précise la même source, le Président de la République a notamment validé la doctrine de gestion du portefeuille de l'Etat. «Cet instrument innovant de pilotage de la gestion publique, impulsé par le Chef de l'Etat, est une transformation majeure, mise en œuvre par le Ministre chargé des Finances, pour asseoir l'Etat - actionnaire, le contrôle financier et la gouvernance performante du secteur parapublic, dans l'esprit des réformes phares du Pse », note le communiqué. Par ailleurs, le chef de l'Etat juge la nécessaire régulation du secteur de la boulangerie.

A ce sujet, le Président de la République demande, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et au Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, de proposer avant fin novembre 2021, un plan d'amélioration de la compétitivité des minoteries.

Le Chef de l'Etat rappelle, en outre, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, l'impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées.