Cote d'Ivoire: Compétences numériques - Plus de 500 jeunes ruraux âgés entre 18 et 35 ans bientôt formés par la BAD

La Banque africaine de développement à travers son programme "Coding for Employment" formera plus de 500 ambassadeurs numériques pour diriger un modèle de formation entre pairs visant à étendre les compétences numériques à davantage de jeunes Africains. En particulier dans les communautés rurales avec une connectivité Internet limitée

Selon la Bad, Coding for Employment et ses partenaires techniques, Microsoft Philanthropies, offriront aux ambassadeurs numériques un programme intensif de trois mois mettant en vedette des compétences recherchées, telles que la conception Web et le marketing numérique, ainsi que des compétences générales telles que la pensée critique, la gestion de projet et la communication.

À la fin de la formation, apprend-on, la Banque et Microsoft Philanthropies fourniront aux diplômés des boîtes à outils et des ressources en technologies de l'information et de la communication afin qu'ils puissent offrir la même formation au sein de leurs communautés locales.

Les plateformes en ligne de Codage pour l'emploi et les cours en personne proposent ces cours techniques gratuitement. Le programme a récemment franchi le cap des 130 000 inscriptions parmi les jeunes à travers l'Afrique sur ses plateformes eLearning et Digital Nigeria.

« Il est très important que nous nous appuyions sur le succès du programme Coding for Employment pour amener la littératie numérique à la base. Le modèle communautaire garantira que les jeunes des zones rurales sont autonomisés par le numérique, ce qui confirme l'engagement de la Banque à élever la prochaine génération de jeunes et de femmes numériques sur le continent », a déclaré Martha Phiri, directrice du capital humain de la Banque, Département de la jeunesse et du développement des compétences.

L'initiative des ambassadeurs numériques à en croire la Bad, s'inscrit dans sa stratégie visant à centrer ses investissements technologiques et numériques sur les jeunes et leur permettre d'opérer une transformation économique et sociale à l'ère numérique.

Les candidats, âgés de 18 à 35 ans, doivent maîtriser l'anglais ou le français et doivent être citoyens de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Nigéria ou du Sénégal. Coding for Employment prévoit d'étendre le programme d'ambassadeurs numériques à d'autres pays peu après la phase pilote.