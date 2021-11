Cote d'Ivoire: Université Charles Louis de Montesquieu - 67 étudiants diplômés de licences célébrés

L'Université Charles Louis de Montesquieu (Uclm) a célébré sa 18e promotion d'étudiants admis au diplôme de licence, le 4 novembre à son siège sis à Cocody Mermoz. Ils étaient au nombre de 67, les nouveaux étudiants titulaires de licence de ladite université.

En présence de parents et amis, les étudiants habillés en toge ont reçu chacun son parchemin. Selon les organisateurs, la cérémonie a été placée sous le signe de la vision prônée et souhaitée par le Chef de l'État Alassane Ouattara et incarnée par le pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Marie Bernadette Koffi épouse Amoa, gérante de l'université, a vanté le mérite de l'Uclm. « Nous sommes un centre de développement intégral de la personne humaine, dont la devise est : travail, rigueur et excellence.

Bien que l'université soit privée, elle fonctionne conformément aux dispositions nationales et internationales», a-t-elle soutenu.

Elle a ensuite indiqué que l'étudiant doit être un nouvel homme. Un homme honnête, qui a une connaissance pointue dans sa spécialité et qui est prompt à l'entrepreneuriat.

Pr Amoa Urbain, cofondateur de l'université, a remercié les parents venus soutenir leurs enfants et les anciens de l'université qui ont mis en place un réseau mondial d'insertion professionnelle. Avant d'inviter parents et récipiendaires à l'humilité et la quête perpétuelle d'un avenir meilleur.

Cette cérémonie marque également la rentrée solennelle au titre de l'année 2021-2022.