Cote d'Ivoire: Promotion de la cacaoculture durable - Les propositions d'une soixantaine de coopératives recueillies

A l'initiative de Rainforest Alliance, organisation internationale travaillant à l'intersection du commerce, de l'agriculture et des forêts, s'est tenue, le 11 novembre 2021, à Abidjan-Cocody, une rencontre d'échange avec une soixantaine de coopératives de cacao. Ce, en vue de recueillir leurs avis et propositions pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire.

Il s'est agi en particulier de discuter des méthodes et des outils susceptibles d'être utilisés par ces coopératives en vue d'adresser les problèmes relatifs à la déforestation, au travail des enfants et à un revenu décent pour le producteur de cacao, mais également de présenter le programme de certification 2020 de Rainforest Alliance.

En effet, cette organisation à but non lucratif représenté dans 70 pays à travers le monde, veut bâtir une alliance pour protéger les forêts et la biodiversité agissant pour le climat. Elle promeut aussi le droit des populations rurales et contribue à l'amélioration de leurs moyens de subsistance.

« Les coopératives sont de par leur structuration et leurs domaines d'intervention, l'une de nos cibles clés pour atteindre nos objectifs. Grâce à leur mode de fonctionnement axé sur la personne et non sur le capital, les coopératives permettent une redistribution des richesses équitable et démocratique, plus que tout autre modèle d'entreprise », a expliqué Nanga Koné, le directeur pays de Rainforest Alliance.