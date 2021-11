Cote d'Ivoire: Résilience communautaire pour la paix - Richard Bell en immersion dans une plateforme de jeunes influenceurs à Korhogo

Dans le cadre du projet résilience pour la paix mise en œuvre par Equal Access international, l'une des approches pour renforcer la résilience et l'apprentissage des communautés aux frontières nord de la Côte d'Ivoire, particulièrement des femmes et des jeunes pour favoriser le vivre ensemble, ce sont les plateformes des jeunes engagés sur les réseaux sociaux qui ont été mises en place dans ces communautés. A travers ces plateformes, des jeunes appelés des influenceurs sur ces réseaux sociaux ont pu bénéficier de formation en vue d'une bonne utilisation de ce nouveau mode de communication.

C'est pour vérifier le travail qui est fait au niveau de ces plateformes et apprécier la capacité de réactions de ces influenceurs dans les différentes communautés, devant telle ou telle information diffusée sur les réseaux sociaux, qu'au lendemain du lancement du projet résilience pour la paix, qui a eu lieu, mardi 16 novembre 2021, à Korhogo, SEM Richard Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, a eu un moment d'échange et de partage avec l'une de ces plateformes qui existe dans la capitale du Poro, dans un réceptif hôtelier de la ville.

Eulalie Kouassi, consultante en digitalisation d'entreprise, qui intervient sur ce projet comme formatrice pour la bonne utilisation des outils de communication, des réseaux sociaux et des médias sociaux, a expliqué à l'ambassadeur que ce projet, dans ce volet bonne utilisation des réseaux sociaux, est le bienvenu parce que l'essentiel des communications de nos jours se fait par ce canal.

« A travers cette formation, il s'agit de faire comprendre à ces populations que toutes les informations qu'elles reçoivent ne sont pas toujours vraies, et leur montrer les attitudes qu'elles doivent avoir lorsqu'elles les reçoivent avant de les diffuser », a-t-elle souligné. Avant de préciser qu'il s'est agi en fait de leur donner les bonnes pratiques afin qu'elles puissent faire le tri en toute connaissance de cause. Séance tenante, les influenceurs ont été mis en phase pratique devant leur hôte du jour.

Après quoi, Richard Bell s'est prêté à des échanges de questions qui lui ont permis d'apprécier le niveau du travail qui est fait. Il n'a pas manqué de saluer le travail de l'équipe d'Equal Access international. « Nous vous encourageons à continuer sur cette lancée. Car la Côte d'Ivoire s'est engagée à lutter contre la violence sous toutes ces formes », s'est-il réjoui.

Mme Leanne Bayer, cheffe de projet résilience pour la paix, est revenue sur les trois composantes du projet.

La première, c'est la recherche et l'apprentissage, quand la deuxième composante est relative aux actions et activités communautaires qui consistent à appuyer les jeunes et les femmes dans toutes leurs activités mais singulièrement les activités économiques et enfin, la troisième composante s'intéresse au volet communication avec un partenariat qui est établi avec 11 radios locales toutes bases dans la zone nord de la Côte d'Ivoire et aussi les nouveaux médias sociaux qui permettent de former des influenceurs sur les réseaux sociaux. « Le projet qui est financé par les USA à hauteur de 10 milliards de FCfa a une durée de 5 ans », a révélé la cheffe de projet.