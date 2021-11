Cote d'Ivoire: Produits dérivés du cacao - Les petits transformateurs formés sur les vertus médicales de l'or brun

Une cinquantaine de petits transformateurs locaux de cacao, de coopératives transformatrices ont été formés les 8 et 9 novembre, à Grand-Bassam, sur les vertus médicales et nutritionnelles avérées du cacao.

Cette formation leur a été offerte dans le cadre d'un symposium sur « Les bienfaits de la consommation du cacao pour la santé humaine », organisé par la Plateforme africaine cacao dans le cadre du programme Centre d'innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire, appuyé techniquement et financièrement par la Coopération allemande à travers la Giz.

En effet, comme l'a expliqué Christian Schnier, responsable de la Plateforme africaine cacao et représentant la Giz, « de nombreuse Tpe et Pme commercialisent des produits du cacao en leur attribuant des vertus sur la santé mais sans être capables de fournir la preuve sur le plan scientifique; ce qui peut conduire à des difficultés sur le plan juridique et commercial pour ces entreprises ».

Ce symposium de 48 heures a donc été le cadre de partage des expériences et d'informations sur des cas qui ont effectivement prouvé d'un point de vue médico-scientifique, ainsi que sur la situation juridique concernant l'étiquetage et la commercialisation des bienfaits du cacao pour la santé.

L'événement qui a pris un caractère hybride (en présentiel et par visioconférence) s'est décliné en des conférences et des panels thématiques qui ont permis à plusieurs experts nationaux et internationaux d'intervenir.