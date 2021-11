Algérie: Elections locales - Deux semaines de la campagne électorale "timide" et "suscitant peu d'engouement"

Alger — La presse nationale paraissant jeudi a fait le bilan des deux semaines de la campagne électorale pour les élections locales (APC et APW) du 27 novembre prochain, en la qualifiant de timide et suscitant peu d'engouement.

"Ces joutes auxquelles participent une cinquantaine de partis politiques et un peu plus de 900 listes indépendantes suscitent peu engouement", a relevé le quotidien EL-Watan, soulignant également que 15 jour après l'entame de la campagne, les panneaux d'affichage réservés aux candidats "demeurent pour leur quasi-majorité, vides, puisque seuls quelques listes électorales ont été collées avant d'être déchirées".

Abondant dans le même sens, le quotidien Horizons estime qu'après deux semaines du lancement de la campagne électorale, "les partis politiques et candidats libres patinent et peinent à s'imposer sur le paysage politique national et encore moins à susciter l'intérêt de l'électorat".

Pour mieux expliquer cette situation, le quotidien a fait intervenir le politologue, Redouane Bouhidel, qui souligne que le peu d'intérêt que suscitent ces élections "trouve son explication dans les résultats des législatives de juin passé".

Le soir d'Algérie a également fait le bilan des deux semaines de la campagne électorale qu'il qualifie de "terne", indiquant dans un article intitulé "une campagne électorale toujours aussi terne", que "la campagne qui, au bout de sa deuxième semaine bouclée, hier, n'arrive toujours pas à "décoller" puisque toujours timorée et timide".

Le quotidien Le jeune indépendant, de son côté, est revenu sur le déroulement de la campagne électorale à Blida, estimant que "sur le terrain, la majorité des partis en raison des turbulences météorologiques, prônent la proximité en se rendant en groupe aux différents quartiers à l'intérieur ou à l'extérieur de leur commune, en sus de leurs actions sur les différents réseaux sociaux, tentant ainsi de rallier à leur cause un maximum de voix citoyennes".

Le journal L'Expression a donné la parole à un candidat indépendant de la liste "La perle d'Alger", Amine Mohamed Zemam, qui estime que le citoyen doit passer de "récepteur de projet à celui de l'élaborateur et doit participer dans tous les projets de développement locales, jusqu'à leurs réception".

Le quotidien est revenu dans son éditorial intitulé "les trésors d'une compétition" sur le financement des partis politiques pour leur campagne électorale en relevant que "chaque formation politique ayant mobilisé les moyens dont elle dispose, alors que les candidats indépendants doivent déployer des trésors d'imagination. Car sont tous tenus de cerner les dépenses nécessaires en fonction de paramètres multiples, économiques, culturels notamment".

Le journal El Moudjahid un consacré un article au candidats indépendants en course pour les élections locales du 27 novembre prochain, sous le titre " les indépendants, la dynamique citoyenne", estimant que "la campagne électorale donne lieu à une sourde bataille, celle des indépendants qui disputent le terrain politique aux partis et qui parviennent, par endroits, à s'imposer".

"Cette dynamique était prévisible et même très attendue comme résultante du sursaut populaire, la mouvance citoyenne de 2019 qui annonçait alors une profonde reconfiguration du paysage politique", explique le même quotidien.

Dans un article intitulé "la campagne électorale entame sa troisième semaine", le journal arabophone "Echaâb", a souligné que "les candidats ont intensifié les sorties sur le terrain, et ce en plus d'une autre campagne électorale qui bat son plein sur les réseaux sociaux qui permettent de diffuser leurs programmes et leurs idées, sans pouvoir se déplacer aux villages".

Le même quotidien a relevé également que les candidats, lors de leurs sorties, se sont accordés à souligner le rôle important des élus locaux dans le développement local", indiquant par ailleurs que ces élections locales ont permis également l'élection, pour la première fois, des Assemblées populaires de wilayas (APW), au niveau des dix nouvelles wilayas".

"El Massa" s'est intéressé, quant à lui, au discours des candidats aux élections locales qui ont mis l'accent sur "le renforcement de l'unité du peuple algérien pour une Algérie forte et souveraine dans ses décisions".

Le journal "Echourouk" a rapporté les principales déclarations des chefs de partis politiques, notamment Tayeb Zitouni, secrétaire général du RND qui a appelé à exploiter "l'intelligence sociale", et Abdelaziz Belaid, du Front El-Moustakbal qui insiste sur "la nécessité d'encourager l'investissement sur le plan local pour la création de la richesse".