Madagascar: Tentative d'exportation d'or vert - Les inculpés bénéficient de la liberté provisoire

Le karana et son complice interpellés pour tentative d'exportation illicite de vanille ont été déferrés devant le parquet d'Anosy mardi. Ils ont bénéficié de la liberté provisoire en attendant le jour du procès.

La date du procès n'est pas encore connue. Un avocat proche de l'affaire précise, pour enlever les doutes, que la liberté provisoire « ne veut pas dire que les charges qui pèsent sur la personne qui en bénéficient sont levées ». Les gendarmes de la compagnie de Tana Ville ont saisi l'affaire, et ont rappelé que l'investigation a permis de saisir plus de 102 millions d'Ariary et 7 tonnes de vanille prête à l'exportation à Ankadifotsy Befelatanana.

Deux personnes ont été interpellées dont un karana et un Malgache. Le gendarme précise que la saisie a été faite pour non-conformité aux normes requises en commercialisation et non-respect du processus d'exportation. L'or vert vient de Maroantsetra et de Mananara et arrivera à Antananarivo de façon illégale, les individus inculpés ne possédant aucun papier légal pour l'exportation et la commercialisation de la vanille.

Aucune société le leur permettant n'a été enregistrée non plus. Les gendarmes soupçonnent un blanchiment de capitaux et une tentative d'exportation frauduleuse qui sont des crimes prévus par le code pénal, selon la gendarmerie.