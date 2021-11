Algérie: Salon Djazagro - La 18ème édition du 22 au 25 novembre

Alger — La 18ème édition du salon professionnel de la production agroalimentaire Djazagro se tiendra du 22 au 25 novembre en cours sous le signe de la relance de la production nationale, a indiqué mercredi à Alger les organisateurs de cette manifestation.

Lors d'une conférence de presse, M. Nabil Bey-Boumezrag, Directeur général de la boite "Promosalons", a fait savoir que l'organisation de ce salon cette année, malgré la persistance de la pandémie, fait suite à la demande des opérateurs économiques "soucieux de retrouver leurs clients et cette vitrine pour leurs entreprises pour accompagner la relance post-Covid".

Alors que les éditions précédentes hors période de pandémie accueillaient entre 600 et 700 exposants, cette édition connaitra la présence de près de 130 opérateurs majoritairement nationaux dont les principaux leaders du secteur agroalimentaire algérien. Une affluence jugée "très honorable" par M. bey-Boumezrag, au vu du contexte sanitaire mondial.

"On dit que l'agroalimentaire n'a pas été très impacté par la crise sanitaire, mais les opérateurs activant dans l'équipement ont été les plus impactés et dont la volonté de participer a été la plus forte", a-t-il indiqué.

Interrogé sur la possibilité d'organiser d'autres éditions du salon par le biais digital, M. Bey-Boumezrag a souligné le besoin pour les opérateurs économiques de contact humain dans ce type d'exposition.

Selon lui, retrouver le contact et les échanges directs avec les clients nationaux et internationaux devra faciliter les partenariats et stimuler la relance du marché.

A noter la présence prévue à ce salon d'opérateurs des filières Process, Emballage, Matières premières, Produits semi-finis, Ingrédients et additifs, Produits alimentaires et Boissons ainsi que Matériel de froid/Boulangerie.