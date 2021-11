Congo-Brazzaville: Bande dessinée - Lancement du journal "Moabi" à partir de Brazzaville

À l'occasion du Festival Bilili BD, l'éditeur Benoît Fripiat, des Éditions Dupuis, et le scénariste-éditeur Wladimir Lentzy, recrutent des auteurs africains pour raconter des « histoires africaines » sous forme de webtoons, bandes dessinées publiées en ligne

Pour le lancement du magazine numérique "Moabi" relatif à la publication des webtoons, les Éditions Dupuis délèguent un représentant à Brazzaville à partir du 28 novembre prochain. Sur place à l'Institut français du Congo, en présence des personnalités diplomatiques, culturelles et administratives, lors de la présentation, le représentant sera assisté de trois jeunes auteurs à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire parmi la douzaine d'auteurs retenus. Au programme, "master-classes" et la possibilité des auteurs de la bande dessinée (BD) de parler du projet de recrutement.

Ce projet prévoit, avant le choix final, une sélection préalable parmi les dossiers présentant des histoires africaines proposées par de jeunes auteurs africains, sous forme de webtoons, avec un niveau d'exigence des Éditions Dupuis, pour toucher le plus large public, tant en Afrique que dans le reste du monde.

En guise d'approche de montage du dossier, il doit se présenter sous forme de fichiers PDF ou JPEG contenant la présentation de l'univers et de l'histoire (une à deux pages) de l'auteur ; la présentation des personnages principaux (en texte et en images) ; des pages ou cases crayonnées et encrées, et en couleurs si le projet est destiné à être publié en couleurs (cinq ou six pages environ).

Il est important de savoir que l'âge du public visé est de 15 ans et plus. Tous les domaines de fiction sont acceptés : aventure, thriller, super héros, humour... Le but est de raconter des histoires pour un public africain et international, créées par des auteurs africains sous la forme de webtoons.

Le webtoon retenu sera diffusé en Afrique et en Europe et pourra donner lieu à des bandes dessinées papier, à des dessins animés, etc. Toutes ces utilisations seront évidemment rémunérées et couvertes par des contrats d'édition.

Benoît Fripiat incite les auteurs à croire en eux et à établir une bonne connexion avec l'éditeur. Il conseille : « Soyez vous-même ! » ; « Faites preuve d'originalité et n'hésitez pas à exprimer votre personnalité à travers votre œuvre ».

