Algérie: Jean-Yves Le Drian favorable au rétablissement des conditions d'une relation apaisée

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a évoqué la situation des relations entre Alger et Paris, et affiché la volonté de « rétablir les conditions d'une relation apaisée » entre les deux pays, après la tension du 30 septembre dernier.

Répondant à l'hémicycle, à la question de la députée et présidente du groupe d'amitié algéro-français à l'Assemblée nationale, Fadila Khattabi, le chef de la diplomatie française a affirmé que « des efforts ont été engagés afin de rétablir les conditions d'une relation apaisée avec l'Algérie ». Jean-Yves Le Drian a ajouté : « Nous voulons travailler avec sérieux dans le respect mutuel et dans le respect réciproque de la souveraineté de chaque pays et c'est sur cette base que nous entendons poursuivre notre action », évoquant « des malentendus récents » qui ont créé une crise diplomatique entre les deux pays.

« Nous regrettons un certain nombre de malentendus récents parce que cette situation ne correspond pas à l'importance que nous attachons aux relations entre nos deux pays », a-t-il poursuivi, et soulignant que la France « a le plus profond respect pour la nation algérienne et pour la souveraineté de l'Algérie ».

« La France et l'Algérie sont unies par des liens ancrés dans l'histoire, y compris des histoires personnelles (... ). La France et l'Algérie sont unies par un partenariat qui est indispensable pour la stabilité de l'espace méditerranéen et nous sommes convaincus de l'intérêt des deux pays de travailler ensemble dans tous les secteurs », a rappelé le chef de la diplomatie française, précisant que la France a « vraiment une ambition forte pour la relation entre les deux pays et les deux peuples ».

Toujours au sujet de la crise entre les deux pays, Jean-Yves Le Drian juge « inévitables que des difficultés se présentent dans une relation aussi marquée par les blessures de l'histoire ». Mais, selon lui, les deux parties ont « toujours trouvé des solutions aux problèmes ».

« Cette vision de la relation franco-algérienne est partagée par des responsables algériens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler de manière approfondie sur de nombreuses questions d'intérêt commun et avec lesquels nous avons toujours trouvé des solutions aux problèmes lorsqu'ils sont survenus », a ajouté le patron du Quai s'Orsay.

Jean-Yves Le Drian est intervenu au moment où, du côté algérien, on refuse toujours de tourner la page sur l'incident diplomatique de septembre. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas participé à la conférence internationale sur la Libye, tenue le 12 novembre à Paris. Il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.