Madagascar: Cabinet Saint-Louis Juridique - Une trentaine de dossiers traités en deux ans

19 novembre 2019 - 19 novembre 2021. Le Cabinet Saint-Louis Juridique (SLJ) marche sur ses deux ans, à partir de demain. Il a pour rôle de développer une activité de conseils juridiques particulièrement axée sur le droit des affaires, c'est-à-dire, l'aide aux entreprises individuelles ou en société, dans leur vie de tous les jours.

Pour marquer ses deux années d'existence, l'équipe SLJ composée de juristes internationaux et nationaux souhaite revenir sur ce qui a été fait depuis l'ouverture du cabinet et les développements projetés. À cet effet, Maître Jean-Paul Petreschi, avocat à la Cour de Paris et associé fondateur de SLJ aux côtés de Maître Soamiadana Rabetsaroana, a tenu une conférence de presse, hier, en son siège à Soanierana. Selon cette dernière, une trentaine de dossiers ont été traités durant ce laps de temps, et ce, malgré la Covid-19.

Nouveaux projets. Faut-il souligner que SLJ est un cabinet juridique malgache à part entière. Selon les explications de Jean-Paul Petreschi et Soamiadana Rabetsaroana, « nous intervenons aussi bien en droit privé qu'en droit public pour des entreprises et des collectivités confrontées à des difficultés de tous ordres comme à la création de nouveaux projets ». Et d'ajouter qu'« en droit privé, cela va de la constitution et de la vie de la société, à savoir, assemblées, baux commerciaux, droit social et fiscalité ainsi qu'à des opérations d'acquisition ou de fusion et parfois au règlement des difficultés économiques (redressement, liquidation judiciaire) et plus généralement au conseil des entreprises qu'elles soient individuelles ou non ».