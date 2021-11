Madagascar: BIANCO - Déclaration de patrimoine des responsables du MMRS

Le Directeur de cabinet du MMRS, Dimbindraibe Ratafika Andriamalazamanga et le DG du BIANCO, Laza Eric Donat Andrianirina

Dans le cadre de l'engagement de l'Etat en matière de lutte contre la corruption qui fait d'ailleurs l'objet du « velirano » numéro 3 du président de la République, les responsables du ministère des Mines et des Ressources stratégiques se sont soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine.

Opérant dans un secteur hautement à risques pour ne pas dire ... miné en matière de corruption active ou passive et aussi bien nationale qu'internationale, tous les responsables au sein du MMRS, les organismes rattachés, les agents de contrôle et agents verbalisateurs ont effectué dans la matinée d'hier, leur déclaration de patrimoine auprès du BIANCO à Ambohibao. C'est le Directeur de cabinet Dimbindraibe Ratafika Andriamalazamanga qui a conduit le staff du MMRS puisque le ministre par intérim avait déjà effectué sa déclaration de patrimoine en sa qualité de Premier ministre, chef du gouvernement.

Délai. La déclaration de patrimoine des responsables du MMRS a été déposée dans le délai de trois mois imparti par la loi relative à la lutte contre la corruption dans la mesure où le ministre par intérim a été nommé après la démission le 19 août 2021 de l'éphémère titulaire du portefeuille Brice Randrianasolo. Ils ne risquent donc pas de faire l'objet d'un rappel de la part du BIANCO, encore moins d'être condamnés à 5 mois à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 millions d'ariary à 200 millions d'ariary, peine prévue pour les récalcitrants. Y compris pour les ministres qui n'auront pas accompli leur obligation légale après un rappel dûment envoyé par le BIANCO.

7 ministres. En effet, d'après la liste publiée par la Haute Cour Constitutionnelle, ils ne sont que 7 nouveaux ministres à s'être soumis jusqu'ici à cette obligation légale, les deux derniers en date sont Edgard Razafindravahy (Industrialisation, Commerce et Consommation) et Gabrielle Vavitsara Rahantanirina (Enseignement technique et Formation professionnelle) qui ont fait leur déclaration de patrimoine le 16 novembre 2021. Les cinq premiers déclarants étant Patrick Rajoelina (Affaires étrangères), Zely Arivelo Randriamanantany (Santé publique) ; Jerry Hatrefindrazana (Travaux publics) ; Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison (Economie et Finances) et Ladislas Adrien Rakotondrazaka (Eau, Assainissement et Hygiène).

Avant-gardiste. La déclaration de patrimoine avait été inaugurée en 1993 par le Premier ministre Francisque Ravony même si aucune loi ni texte réglementaire ne l'obligeait à le faire. Il avait fait état de tous ses biens et avoirs sur place et à l'étranger au moment de son entrée au Palais de Mahazoarivo. Et de promettre même de procéder à l'inventaire de son patrimoine à sa sortie de fonction, aux fins de montrer en toute ... franchise s'il s'était appauvri ou enrichi à la tête du gouvernement. Limogé à la suite du référendum constitutionnel convoqué par le président Albert Zafy, Me Francisque Ravony n'avait pu honorer son engagement de jouer la transparence à fond(s) vis-à-vis des Malgaches envers lesquels ce dirigeant avant-gardiste dans la lutte contre la corruption, se sentait déjà redevable à l'époque.