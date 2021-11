Madagascar: Le pays face aux défis du réchauffement climatique

La COP 26 s'est terminée par une déclaration finale qui a beaucoup déçu les participants.

Aucune décision marquante n'a été annoncée et on ne peut pas espérer voir un ralentissement significatif du réchauffement climatique. Tous les petits pays victimes de cette catastrophe écologique sont obligés de retourner à leurs problèmes et affronter tout seul ses méfaits. Madagascar est face à ses dilemmes et doit trouver toute seule les solutions à sa déforestation et à sa sécheresse. Le fardeau est lourd à porter, mais il faut sortir de l'impasse où l'on se trouve. Le pays n'est pas épargné par les méfaits de ce changement climatique et les dirigeants essaient tant bien que mal de redresser la situation avec le peu de ressources à leur disposition.

Madagascar subit les conséquences d'un changement climatique dont elle n'est pas responsable. Les scientifiques parlent de la première catastrophe humanitaire provoquée par le réchauffement climatique quand ils pointent du doigt la sécheresse et la famine du sud de la Grande île. Les dirigeants du pays ont fait un plaidoyer convaincant auprès des représentants des grandes puissances présents à la COP 26. Ils avaient, comme tous leurs homologues des petits pays, l'espoir de voir leurs doléances prises en compte. Ils n'ont pas été écoutés. Les intérêts particuliers de chaque pays important ont pris le dessus.

Les discussions ont été houleuses et aucune résolution significative n'a été adoptée. C'est tout juste si on est parvenu à fixer 1,9 degrés Celsius l'élévation de la température mondiale en 2050. La question de l'aide financière aux petits pays a été purement et simplement abandonnée. Les Malgaches ne doivent donc plus compter que sur eux-mêmes. Le montant des ressources nécessaires pour pallier les conséquences du changement climatique doit être revu à la baisse.

Les 900 millions de dollars réclamés pour installer le pipeline permettant d'alimenter en eau potable le Sud de la Grande île ne seront pas là. Néanmoins, un financement d'installation de pipeline est prévu dans la LFI 2022. Madagascar doit aller de l'avant quoiqu'il advienne.