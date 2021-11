Madagascar: UNESCO - Rosa Rakotozafy au lancement de « Fit for Life »

Cette initiative vise à promouvoir le bien-être, l'autonomisation et le développement des jeunes dans les écoles, les universités et les communautés du monde entier.

Madagascar à travers Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, participe au lancement du nouveau produit phare de l'UNESCO axé sur le sport, Fit for Life. Elle était également présente afin de représenter le Comité Inter-Gouvernemental de l'Education Physique et du Sport (CIGEPS) auprès de l'UNESCO en sa qualité de Présidente. C'était le 15 novembre en marge de la conférence générale de l'UNESCO, le secteur des sciences sociales et humaines à Paris.

Cette initiative vise à promouvoir le bien-être, l'autonomisation et le développement des jeunes dans les écoles, les universités et les communautés du monde entier. Il est conçu pour faire face aux crises croisées d'inactivité physique, de problèmes de santé mentale et d'inégalité qui ont été accélérées par la Covid-19. Le Flagship Fit for Life a cinq objectifs, entre autres l'augmentation de la participation communautaire au sport et à une éducation physique de qualité pour réduire l'inactivité et les maladies chroniques (physiques et mentales), le soutien au développement de politiques sportives de qualité et inclusives qui favorisent les résultats en matière de santé, d'éducation et d'égalité, l'utilisation de l'éducation aux valeurs par le sport pour autonomiser les jeunes, promouvoir l'égalité et renforcer la résilience socio-émotionnelle, le soutien des enseignants et les entraîneurs pour promouvoir et offrir des programmes de sport de qualité, centrés sur l'élève et la construction des preuves pour soutenir des investissements ciblés dans le sport en tant qu'accélérateur de la récupération de la Covid-19.

En renforçant la coopération intersectorielle, en augmentant la participation aux sports et en mesurant les impacts des interventions, Fit for Life entraînera des changements comportementaux et systématiques pour « reconstruire en mieux ».