Madagascar: Évènement - November Rock en « Back to the underground »

« November rock », c'est du rock, des riffs, du délire, des rencontres, des révélations... bref, une génération qui s'affirme.

Comme la tradition l'exige, « November Rock » placera, dimanche, en première ligne du rock dur et lourd pour cette neuvième édition. Un évènement aux airs de mini-festival pour 2021.

« November Rock » a dû batailler dur, il faut l'avouer. À Antananarivo, « il est difficile de trouver une scène intermédiaire, soit vous prenez Antsahamanitra, soit vous prenez une petite salle. Heureusement, nos fans sont prêts à nous suivre n'importe où », a annoncé Rheg, fondateur du groupe Rheg et organisateur.

Alors cette année, la traditionnelle rencontre des « métalleux » et « métalleuses » se tiendra au Cemes Fort Duchesne. Un lieu répondant bien à l'esprit de cette 9ème édition, « Back to the underground ». Ce sera le 21 novembre à partir de 14h. Cette année aussi, « November rock » s'installe sur deux dates.

Dès le 20 novembre, la veille du grand « live », ce sera d'abord une exposition-concert du groupe Rheg au « Mozean'ny Rock Malagasy » à partir de 16h. « Ce sera notre aspect soft que nous mettrons en avant. Par ailleurs, j'y exposerai des tableaux faits de vieux tissus en hommage à The Doors et Guns'n'Roses », met en avant le chanteur.

En apparence, cela sent le concept de festival. Ce qui confirme encore que le rock tananarivien est le genre musical le plus en forme en cette période post-confinement. Pour ajouter encore plus de fun à tout cela, un hymne aux allures de black métal de ce « potentiel festival du rock » a été sorti. Histoire de marquer le coup, puisque l'année prochaine, ce sera les dix ans de « November rock ».

Pour le « big live » au Cemes Fort-Duchesne, Rheg a invité trois révélations. Dee-A, Pit's Band, ainsi que Trendkill et Haunting. « Nous avons choisi ces groupes au pif. Seulement, November rock est un concept ouvert. Du moment que le band a la possibilité d'émerger, nous leur offrons alors une occasion d'être en contact avec un public », souligne l'organisateur.

November Rock est maintenant ancré dans le paysage du rock de la capitale. Un rendez-vous qui, comme les événements majeurs des autres genres musicaux, va tôt ou tard marquer les générations.