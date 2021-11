Madagascar: Iavoloha - L'ambassadeur du Japon chez Andry Rajoelina

Le renforcement de la coopération était le principal sujet évoqué lors de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et l'ambassadeur du Japon Yoshihiro Higuchi qui s'est déroulée hier au Palais d'Etat d'Iavoloha.

Une rencontre bénéfique pour la Grande île car le diplomate japonais a fait don de 5 bateaux intercepteurs pour le gouvernement malgache. Ces bateaux vont servir notamment à renforcer la sécurité des côtes malgaches et la protection des ressources marines de la Grande île. Cette entrevue fut également une occasion pour les deux personnalités de passer en revue et d'évaluer les domaines spécifiques de la coopération entre les deux pays qui est au beau fixe.

En effet, le Japon apporte des appuis techniques et financiers à Madagascar, et ceci concerne plusieurs secteurs d'activités, contribuant au développement économique et social. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a profité de cette occasion pour solliciter davantage de contribution du gouvernement japonais dans la mise en œuvre des différents projets du gouvernement malgache inscrits dans la Politique Générale de l'Etat, tenant compte des potentialités économiques du pays.

Et ce, afin que la coopération soit mutuellement bénéfique pour les deux pays, notamment dans le secteur minier, la pêche et les technologies. La participation de Madagascar à l'événement Tokyo Nutrition For Growth Summit 2021 organisé conjointement par le Japon et le Système des Nations Unies y a également été évoquée. Le président Andry Rajoelina sera présent à cet événement car il a été invité spécialement en tant que Champion de la Nutrition par l'Union Africaine.