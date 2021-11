Madagascar: Projet CASEF - Boeny - Trois districts bénéficiaires de l'opération de certification foncière massive

La région Boeny est désormais la troisième région bénéficiaire des actions foncières appuyées par le Projet de Croissance Agricole et Sécurisation Foncière (CASEF).

Plus de 85 000 certificats fonciers (CF) inscrits comme objectif tandis que 183 000 dans les 4 régions de la zone nord. Les actions du projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, (MINAE) en collaboration avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF) et financées par la Banque Mondiale, se développent à une vitesse assez impressionnante dans la zone nord. Depuis ce mois de novembre, trois régions ont déjà entamé l'Opération de Certification Foncière Massive (OCFM). Pour la région Boeny, le lancement officiel du projet s'est tenu hier au siège de la Coordination de la région Nord à Mahajanga.

Les maires des communes présélectionnées par le projet dans les districts de Mitsinjo, Ambato-Boeny et Marovoay, et les acteurs actifs dans le foncier local n'ont pas manqué d'être présents à l'occasion de cette cérémonie. Exclusivement orientées vers l'amélioration et la promotion de la sécurisation foncière, les activités du Projet CASEF dans cette région auront pour objectif de distribuer plus de 85 000 certificats fonciers au sein de ces trois districts. Les coûts de la mise en œuvre indispensables sont pris en charge par le projet, tandis que le coût de la certification sera à la portée des revenus les plus faibles, car ceci est compris entre 2 000 et 5 000 ariary.

« La mise en place du projet CASEF ici à Boeny représente une opportunité importante, car même les maires qui y exercent leur fonction font face à des difficultés au niveau de leur terrain», a fait savoir le gouverneur Mokhtar Andriatomanga. Outre l'OCFM, une autre activité spécifique sera menée au niveau des communes, notamment la redynamisation des guichets fonciers communaux. Elle inclut la mise en place de la circonscription pilote impliquant un appui matériel et technique, la réhabilitation des services fonciers, tous ceux-là pour faciliter et accélérer la distribution du certificat foncier aux contribuables.

« Ce projet intègre l'application de la politique nationale foncière. Chaque commune sera dotée du Plan Local d'Occupation Foncière (PLOF) fiabilisée sous le contrôle des services fonciers et qui sera calée sur les nouvelles images satellitaires de très haute résolution», a ajouté Sariaka Rabary, directeur des Services Fonciers Décentralisés.