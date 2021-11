Ile Maurice: L'Escalier - Sa mère la croit victime d'enlèvement alors qu'elle a fait une escapade amoureuse

Une habitante de La Sourdine, L'Escalier, âgée de 46 ans, a eu la frayeur de sa vie lorsqu'elle a reçu un appel de son époux aux alentours de 9 h 30, mardi. Il l'a informée que leur fille de 14 ans avait disparu de la maison.

Selon leur fils, sa sœur a fugué. Lorsque la quadragénaire a essayé de joindre l'adolescente sur son portable, c'est une voix masculine qui lui a répondu. «Li ar mwa, to pa pou kapav fer nanié. Mo bien karé ar twa. Gété ki to pou kapav fer. Nanié to pa pou kapav fer. Alé do gran p... .», lui a-t-il dit avant de raccrocher brutalement.

La maman a rappelé et cette fois, c'est une autre voix masculine qui a répondu, se présentant comme le cousin du copain de sa fille. «Ki pou éna. Nanié pa pou éna. Tanto mo pou met difé dan to lakaz ek mo pou pran to tifi mo pou alé.» La maman a alors signalé la disparition de sa fille au poste de police de L'Escalier, estimant que l'adolescente avait été enlevée. Au bout de quelques heures, toutefois, cette dernière a reparu.