Congo-Kinshasa: Trophée Top 50 DRC Medi@fricain - Linafoot - Jean-Marie Tshizainga reçoit le Soulier D'or comme meilleur président sponsor

Le Secrétaire Permanent du Trophée Top 50 DRC Medi@fricain ZONE AFRIQUE a présidé, avant le match RDC-Bénin, la prestigieuse cérémonie festive de remise du trophée Top 50 DRC dans la province du LUALABA, devant des invités de marque venus des provinces issues du Grand Katanga notamment, Lualaba, Haut Katanga, Haut Lomami et Tanganyika.

Déjà deux jours avant, le Président du Jury, Martin KINGBOBE, avait tenu un point de presse en faveur des professionnels des médias du Grand Katanga pour annoncer les couleurs de cet événement inédit. Lors de la remise du trophée Top 50 DRC Medi@fricain à ce grand Manager et Président Sponsor du Football Club Blessing de la province du Lualaba, le Secrétaire Permanent du TROPHEE TOP50 DRC Medi@fricain, Thierry Kasongo Muyumba a fait savoir que Jean-Marie Tshizainga est retenu sur la liste de meilleurs pour son sens élevé d'organisation du Football Club Blessing.

Ce Club Congolais, aussitôt créé, a fait exploit, preuve de sa maturité et du professionnalisme. Voilà pourquoi, le Football Club Blessing a été aligné au championnat national, a-t-il dit. Et la saison dernière, le Club initié par Jean-Marie Tshizainga a fait match nul en aller-retour avec le grand club Africain, le Tout Puissant Mazembe du président Manager Moïse Katumbi. Blessing a osé face à V.Club, DCMP, Lupopo, Maniema Union, Sanga Balende ainsi que Renaissance.

Les joueurs de ce Club de Kolwezi et quelques fanatiques ainsi que des supporters associés à cette cérémonie n'ont pas manqué d'encourager ce dignitaire et notable du Lualaba, Jean-Marie Tshizainga, Ministre Provincial des Mines qui ne cesse d'apporter sourire aux Lualabais à chaque victoire de son club.

Dans son intervention, Thierry Kasongo Muyumba, le Directeur Général de New Radio Télé 7 n'a pas manqué de révéler que ce Trophée est décerné par des journalistes professionnels, anciens de l'Institut Fasciculaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC), chaque année et cela depuis 2016 à 50 personnalités les plus influentes d'Afrique et de la RDC, en particulier.

«Jean-Marie Tshizainga a été retenu sur la liste de meilleurs dans la catégorie élan patriotique pour avoir maintenu son Club dans le Top 10 de meilleures formations à la LINAFOOT. Il reçoit pour ce faire, UN SOULIER D'OR, UNE MÉDAILLE EN OR ET UN DIPLÔME DE MÉRITE. C'est le même Soulier d'Or qui est souvent remis aux meilleurs joueurs en Champions League par l'UEFA, tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ... », a souligné Thierry Kasongo Muyumba.

L'ancien Coach Titulaire du Club Congolais Blessing, Chrizo Mukendi a reçu pour sa part un trophée Top 50 pour le grand travail mené la saison dernière. C'est grâce à son implication de cœur que le Football Club Blessing s'est placé dans le carré des As TOP 10 des meilleurs clubs de la LINAFOOT, 26ème édition. Nouvellement arrivé à la tête du staff technique de ce club, le Coach Yves DIBA a été exhorté par le Secrétaire Permanent de faire mieux pour bénéficier de ce trophée Top 50, dans la catégorie Elan Patriotique.

Voici quelques bénéficiaires de cette édition

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris le pouvoir sans effusion du sang à travers une lutte noble non violente. La Première Dame, Denise Nyakeru, pour avoir imprimé la bourse Excellentia qui permet aux enfants des familles pauvres de poursuivre les études à l'étranger. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale, comme stratagèmes politiques et sages politiques. Le député Jean Charles Okoto, diplomatie positive. Le Sénateur Mosai-T-Sanguma, deuxième vice-président du Sénat « capital humain ». Jean-Marie Kasamba, DG de Télé 50, pour la révolution de la Télé en Afrique.

Jean Goubald Kalala, pour sa chanson "BAHIBI NGAI BOMWANA". Claude Kabulo Mwana Kabulo de la RTNC, grand reporter des évènements sportifs africains. Trésor Mputu Mabi, légende du football africain. Me Bestine Kazadi, révélation football africain. Frederick Kitenge du TP Mazembe, meilleure administration. Députée nationale Verro Lumanu, femme des solutions immédiates.

Jean-Marie Tshizainga, meilleur président sponsor. Chrizo Mukendi Coach adjoint de Blessing, meilleur Coach de la saison 2020-2021. Députée Nationale Christelle Vuanga, a imprimé la commission "droits de l'homme" au Parlement. Elodie Ntamuzinda, pour ODD Entrepreneur. Député National Kyet Mutinga, homme des actions sociales concrètes. La Ministre Eve Bazaïba, pour sa constance en politique. Gino Rehema Decharisma de Top Congo, « Femme Journaliste Courageuse ». Miguel Katebe, dynamisme politique,...

Soulignons par ailleurs que la 4ème édition du Trophée Top 50 DRC est prévue fin janvier 2022 à Africana Palace, dans la Commune de Lingwala. Le jury publie la liste de lauréats, le 30 novembre de cette année, à Kinshasa.