Congo-Kinshasa: L'UDS solidaire du peuple révolutionnaire cubain

L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a adressé, ce mardi 16 Novembre 2021, un message de solidarité, de soutien et d'amitié au Peuple révolutionnaire cubain, resté fidèle aux idéaux du Lider Maximo Fidel Castro, grande figure historique de la révolution cubaine.

En effet, le lundi 15 novembre 2021 dernier, les ennemis intérieurs du Peuple Cubain, manipulés et financés par l'impérialisme international, ont voulu s'attaquer au révolutionnaire Peuple Cubain.

Dans un message portant la signature de son Président National Délégué, M. Simon Mikuo Bushishi, l'Union des Démocrates Socialistes a condamné, avec la dernière énergie, la énième tentative des fantoches cubains qui ont voulu s'en prendre aux solides fondements de la révolution cubaine sous le motif ridicule et fallacieux d'organiser une manifestation de rue pour faire plaisir à leurs maîtres.

L'UDS a aussi désapprouvé les actions de déstabilisation qui couvrent cette guerre asymétrique menée contre le vaillant Peuple Cubain sous la couverture des droits de l'homme afin de justifier des troubles délibérément planifiés dans le but de déstabiliser la République du Cuba.

L'UDS a profité, une fois de plus, cette occasion pour réclamer la fin du blocus inhumain et injustifié imposé au Peuple Cubain en stricte violation de la Charte des Nations-Unies, ONU, qui prône la paix et la sécurité internationales.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'UDS s'indigne du sabotage systématique des efforts louables et couronnés de succès du Gouvernement et du Peuple Cubain par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, à l'instigation des Etats-Unis d'Amérique. Le vaccin cubain la COVID-19, l'un des meilleurs au monde, pour sauver l'humanité qui en a besoin, est injustement combattu pour des raisons inavouées.

L'UDS a, enfin, invité l'administration américaine à mettre fin à sa politique d'hostilité et à sa guerre larvée à l'égard du Cuba et de son Peuple ami et frère.